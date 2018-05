Met Gala: Regenbogen für die Kirche

Die Stars bei der New Yorker Met Gala mussten in diesem Jahr dem Motto „Himmlische Körper: Mode und die katholische Vorstellungskraft“ gerecht werden. Das taten sie. Rihanna kam als Päpstin, Katy Perry als Engel, Madonna als Madonna – und Lena Waithe trug Regenbogen-Robe.

Foto: instagram.com/metmuseum Met Gala 2018 Die diesjährige Met Gala stand unter dem Motto „Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination". Demzufolge kam Katy Perry als Engel (links) und Rihanna als Päpstin (rechts). Den Vogel schoss „Masters of None"-Ikone Lena Waithe ab, die dem katholischen Motto mit einer Regenbogenrobe begegnete.

Die Charity-Gala für das Kostüminstitut des Metropolitan Museum of Art in New York ist jedes Jahr ein Star-Spektakel sondergleichen. Dafür sorgen allein die prominenten SchirmherrInnen, zu denen in diesem Jahr Rihanna und Donatella Versace gehörten. Dass das Motto für 2018 auf die modischen Konzepte der katholischen Kirche abzielte, inspirierte die Stars zu pompösen und teilweise blasphemischen Outfit-Ideen. Das klarste Zeichen gegen religiös motivierte Bigotterie setzte die lesbische Drehbuchautorin und Schauspielerin Lena Waithe („Masters of None“), die in einer prächtigen Regenbogenrobe von Designerin Carolina Herrera erschien. Waithe bezeichnete das Outfit bei Instagram als „episches Momentum des Trotzes“.

Met Gala Waithe Als „episches Momentum des Trotzes" bezeichnete Lena Waithe ihr Regenbogen-Ouftit für die „Heavenly Bodies"-Gala.

Met Gala Madonna Madonna erschien passend zum Motto als Madonna. In einem Kleid von Jean-Paul-Gaultier.