Love is Love! Daniel und Daniel holen sich Platz Eins

Daniel Gray-Barnett und Daniel Barnett waren am Samstag das erste schwule Paar, das sich nach Öffnung der australischen Ehe am Donnerstag (blu berichtete) beim Standesamt in Sydney einen Hochzeitstermin geben ließ. Das Amt, das eigentlich nur von montags bis freitags geöffnet hat, machte für den besonderen Anlass ausnahmsweise am Samstag auf und Standesbeamter Nigel Thomas, der die Registrierung entgegennahm, trug Regenbogenweste. Die Presse war natürlich auch dabei. Dadurch wurde das schwule Paar innerhalb weniger Stunden als „The Daniels“ bekannt und ihr Knuddelfoto nach dem offiziellen Akt zum Klick-Hit.

× Erweitern Foto: twitter.com/dgraybarnett / smh.com.au Daniel Gray-Barnett und Daniel Barnett, Sydney Dieses Knuddelbild, veröffentlichte der Sydney Morning Herald von Daniel Gray-Barnett (links) und seinem zukünftigen Mann Daniel. Es ist der Hit in den sozialen Medien.

Illustrator Daniel Gray-Barnett war überrascht von der großen Resonanz auf den ersten Platz, den er und sein Freund sich unfreiwillig im australischen Homohochzeitsrennen geholt haben. „Wir sind super überwältigt von all den Glückwünschen und der Unterstützung und können unsere Zeremonie und Party Ende Januar jetzt umso weniger abwarten“, schrieb Gray-Barnett bei Twitter. Unmittelbar nach der Registrierung am Samstagmorgen hatte er bereits ein Bild bei Instagram gepostet, in dem er mit seinem zukünftigen Gatten auf die Nummer Eins anstieß:

× I know it’s early but we need a drink. Today we had the first appointment on the first day of reforms! We didn’t plan to be but are very happy to be the first gays in Sydney to lodge our notice of intent to marry this morning. Also we’ll be on the news and in the papers and my husband is totally going to murder me. REALLY SORRY BABE 🌈🌈🌈 😂😂😂 . . . . Sorry to those that previously commented, I accidentally posted my credit card in the photo 😂 #rookieerror Ein Beitrag geteilt von Daniel Gray-Barnett (@dgraybarnett) am 8. Dez 2017 um 16:06 Uhr The Daniels stoßen an Dieses Bild postete Daniel Gray-Barnett unmittelbar nach dem Termin beim Standesamt in Sydney. Cheers!

Gray-Barnett kommentierte das Cheers-Bild mit den Worten: „Ich weiß, es ist noch früh, aber wir brauchen erst mal einen Drink. Heute hatten wir den ersten Termin am ersten Tag der Reformen. Wir hatten das nicht so geplant, aber wir sind sehr froh, die ersten Schwulen in Sydney zu sein, die heute ihre Absicht zu heiraten eintragen lassen haben. Wir werden damit auch in den Nachrichten auftauchen und mein Mann wird mich dafür umbringen. TUT MIR LEID BABE!“

Wie groß die Resonanz in den sozialen Medien sein würde, wusste das Paar zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht. Aber sie scheinen es mit Humor zu nehmen. Bezogen auf ihren Größenunterschied schrieb Gray-Barnett später; „Mein Lieblingskommentar auf Facebook: Hoffentlich muss nicht der kleine Typ den großen über die Schwelle tragen.“ Das erste lesbische Paar, das sich in Sydney registrieren ließ, waren Valeria Ballantyne and Clare Jacobs.