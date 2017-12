Indischer TV-Kanal sorgt mit „homophober Wutrede“ für Empörung

Der indische Sender TV9 steht wegen einer Reportage über den „Aufstieg der schwulen Kultur in Telugu-Ländern“ in der Kritik. Der Beitrag erklärt mit vorsintflutlichen Argumenten, warum Menschen schwul werden, und wirbt für Umerziehungstherapien.

× Erweitern Foto: .facebook.com/Queerala Queerala Unter anderem verwendete TV9 in der Reportage Bilder von Karthik and Sandeep zur „Abschreckung“. Das Paar hatte im April 2015 in einer Malayali-Zeremonie in Kalifornien geheiratet.

TV9 ist bekannt für seine latent homophobe Berichterstattung. So sorgte der Sender unter anderem im Jahr 2011 für Proteste, weil seine Reporter mit Fake-Accounts in schwulen Dating-Portalen die Namen heimlicher Homos ausfindig gemacht hatten, um sie dann in einem TV-Bericht zu outen. Der neueste Beitrag zur vermeintlichen Aufklärung in Sachen Homosexualität wurde am 25. Dezember gesendet und beschäftigte sich mit dem Phänomen, „dass immer mehr junge Leute schwul werden“. Eine mögliche Erklärung lieferte der Nachrichtensprecher schon in der Anmoderation mit: „Die schwule Kultur der westlichen Welt hat in den Telugu-Ländern immer größeren Einfluss.“

In dem Beitrag als solchem werden dann Fragen à la „Machen Störungen der geistigen Gesundheit Menschen schwul?“ diskutiert. Zudem werden zwei Ärzte interviewt, von denen der erste vor der Verbreitung sexuell übertragbarer Krankheiten in der Schwulenszene warnt, während der andere Gehirnwäschetheorien verbreitet, die nahelegen, dass Menschen zur Homosexualität „verführt“ werden. Auch Organisationen, die sich Umerziehungstherapien von schwulen „Patienten“ widmen, bekommen ein Forum.

Das indische Nachrichtenportal The News Minute verdammte den TV9-Report in einer kritischen Betrachtung als „homophobe Wutrede“ und ließ die Gegenseite zu Wort kommen. Dabei bringt Abhishek vom LGBTIQ*-Bündnis Queer Campus Hyderabad die zerstörerische Kraft derartiger TV-Sendungen auf den Punkt: „Die Öffentlichkeit lernt aus den Medien. Die Leute denken, dass das, was die Medien ihnen erzählen, wahr ist. Ihre Haltung wird entsprechend beeinflusst, wenn TV9 homophobe Inhalte wie diesen sendet.“ Weiterhin weist Abhishek auf die Traumata hin, die LGBTIQ* durch solche Berichte zugefügt werden. So habe der Outing-Report von 2011 sogar einen Menschen in den Selbstmord getrieben. Gleichgeschlechtlicher Sex unter Männern ist in Indien noch immer gesetzlich verboten. Mit einem Urteil vom August machte der Supreme Court allerdings Hoffnung auf Besserung, indem er die sexuelle Orientierung zur Privatsache erklärte.