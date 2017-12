Mit gutem Beispiel voran: Illinois verbietet „Gay Panic“-Taktik

Ab 2018 steht in Illinois die Anwendung der sogenannten „Gay Panic“-Taktik als Rechtfertigung von Gewaltverbrechen auf dem Index. Eine klare Absage an internalisierte Homophobie und deren Fürsprecher. Illinois ist der zweite US-Bundesstaat nach Kalifornien, der Gay-Panic-Rechtfertigungen verbietet. LGBTIQ*-Organisationen hoffen für 2018 auf Nachahmer. So könnte das Thema zum Hauptmotiv des schwulen Aktivismusjahres in den USA werden.

Als Gay Panic wird eine Affektreaktion bezeichnet, zu der es kommen kann, wenn sich ein latent homophober Mensch bewusst oder unbewusst auf einen Flirt mit Homosexuellen einlässt, vor deren „Andersartigkeit“ er im Laufe der zwischenmenschlichen Interaktion Panik bekommt, die wiederum zu einem Gewaltausbruch führt. In der amerikanischen Justizgeschichte gibt es diverse Fälle vom tätlichen Angriff bis zum Mord, in denen Gay Panic als Erklärung und manchmal als mildernder Umstand für Gewaltverbrechen herangezogen wurde. In den Bereich gehören auch Fälle, bei denen Menschen gewalttätig auf die Offenbarung einer Trans*-Identität ihres Gegenübers reagieren.

In Illinois ist eine solche Institutionalisierung von Homophobie vor Gericht ab Januar 2018 nicht mehr zulässig. Ein entsprechender Gesetzentwurf wurde im Frühjahr 2016 auf den Weg gebracht und Im August 2017 verabschiedet. Dass das Inkrafttreten des Gesetzes nun noch mal für Schlagzeilen sorgt, hat damit zu tun, dass das Gay-Panic-Thema im nächsten Jahr noch mal breit auf der amerikanischen Agenda auftauchen könnte. Das Beispiel von Illinois soll Schule machen. Aktivisten haben sechs weitere Bundesstaaten für ein Gay-Panic-Verbot im Visier. Kalifornien ist der einzige Bundesstaat, der Gay-Panic schon vor Illinois verbot.

„Die Gay- und Trans*-Panik-Rechtfertigungen sind ein überholtes Relikt aus einer Zeit, in der die Antipathie gegen LGBTIQ* ein weitverbreitetes Phänomen war. Sie sind ein Appell an Geschworene, in Erwägung zu ziehen, dass sexuelle Orientierung ein Grund für eine Gewalttat sein kann“, fasst D'Arcy Kemnitz, Vorsitzende der LGBT Bar Association, zusammen. „Unsere Gerichte dürfen keine Orte sein, in denen eine Gesetzmäßigkeit anerkannt wird, in der diese Form von Rechtfertigung Bestand hat.“