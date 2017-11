Hunderte demonstrieren in Alberta für Bill 24

Am Donnerstag entscheidet sich in der kanadischen Provinz Alberta, ob das „Bill 24“ verabschiedet wird. Bei dem Gesetzesentwurf handelt es sich um einen Erlass, der die Privatsphäre von Schülern und Studenten schützen soll, die den Service der Gay Straigt Alliance (GSA) in Anspruch nehmen. Das Netzwerk der GSA (manchmal auch „Queer Straight Alliance“ - QSA) dient in den Schulen Nordamerikas als Ort des Austausches und der Orientierung für LGBTIQ*-Jugendliche. Die GSA erfüllt faktisch die Funktion einer Coming-out-Gruppe. Da sie eine schulische, bzw. universitäre Aktivität darstellt, wird eine Beteiligung an GSA-Treffen von manchen Schulen an die Eltern der Jugendlichen gemeldet. Da derartige Meldungen einem Zwangs-Outing gleichkommen, soll Bill 24 sie verbieten. Auch Lehrer werden durch das Gesetz zur Diskretion in Elternsprechstunden verpflichtet.

Foto: Skipping Stone Foundation Bill 24 In diesem Poster bekennen verschiedene Interessensgemeinschaften in Alberta ihre Unterstützung von Bill 24.

Am Sonntag demonstrierten in Calgary rund 300 Menschen für Bill 24. Bei einer Kundgebung vorm McDougall Center erklärten sowohl Lehrer als auch LGBTIQ*-Schüler, warum die Wahrung der Privatsphäre nicht nur wichtig, sondern lebensnotwendig ist. Auch in Kanada führen Coming-outs von Jugendlichen immer wieder zu innerfamiliärer Gewalt. Die Sprecher betonten, dass ein Coming-out stets der freien Entscheidung des Individuums unterliegen sollte. In den sozialen Medien hatte die Debatte zuvor bereits prominente Unterstützer auf den Plan gerufen, darunter die lesbischen Pop-Schwestern Tegan & Sara, die in Alberta aufgewachsen sind. Am Donnerstag soll über Bill 24 im Parlament entschieden werden. Konservative Politiker und Katholische Organisationen haben sich mehrheitlich gegen das Gesetz ausgesprochen.

Growing up in Alberta we had loving + open minded parents + friends + we still chose to come out after we graduated high school. Coming out should be a choice. Safe inclusive spaces should be the norm. And privacy should be non negotiable. #Bill24 — Tegan and Sara (@teganandsara) 9. November 2017 Bill 24 Tegan Sara Die Schwestern vom Pop-Duo Tegan & Sara wuchsen in Alberta auf und unterstützen Bill 24. Sie sagen, ein Coming-out sollte einer freien Entscheidung unterliegen.

I was honoured to stand with over 200 Calgarians to voice our support for Alberta's LGBTQ+ youth and #Bill24. Bill 24 will save lives, that's clear from students I've spoken with. For that reason, I will be proud to vote for this Bill. #ableg pic.twitter.com/lm770XhGgH — Michael Connolly (@NDPMikeC) 13. November 2017 Bill 24 Connolly Der Abgeordnete Michael Connolly ist „stolz" sich zu den Unterstützern von Bill 24 zählen zu dürfen.