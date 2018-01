Alarmierendes Muster: Diktatoren, die scheitern, verfolgen queere Menschen

Im Jahresbericht von Human Rights Watch (HRW) wird autoritärer Populismus weltweit als Hauptgrund für die Verletzung von Menschenrechten gesehen. Auch im LGBTIQ*-Bereich. Der 643-seitige Jahresreport, der heute in Paris vorgestellt wurde, fasst die Menschenrechtslage in über 90 Ländern zusammen. Er erscheint zum 28. Mal. In den Länderkapiteln widmet er sich jeweils auch den Themen „Sexuelle Orientierung und Gender-Identität“.

× Erweitern Foto: Pixabay / stokpic Welkarte / Hände Das Wohlergehen der Menschheit liegt in unseren Händen. Dafür ist der Human-Rights-Watch-Jahresbericht ein deutlicher Beweis.

„Das zurückliegende Jahr hat deutlich gemacht, wie wichtig es ist, Widerstand zu leisten, wenn Demagogen die Menschenrechte bedrohen“, so HRW-Vorsitzender Kenneth Roth zur Veröffentlichung des HRW World Report 2018. Man müsse Menschenrechte „gegen all jene verteidigen, die sich politische Vorteile verschaffen wollen, indem sie Randgruppen ihrer Rechte berauben.“

Der 643-seitige Bericht beschäftigt sich neben den neuen Populisten, antidemokratischen Strömungen in Osteuropa, Terrorgefahr und Fremdenhass auch mit der Rechtslage von LGBTIQ*. In einer Zusammenfassung heißt es: „Sexuelle und geschlechtliche Minderheiten waren ein häuiges Ziel von Regierungen, die die Mobilisierung konservativer Unterstützer anstrebten, oft um vom Versagen der Regierung abzulenken. Ob Putin in Russland, as-Sisi in Ägypten oder Mugabe in Zimbabwe - sie alle nutzten das Schüren moralischer Panik, um auf Kosten von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgendern (LGBT) eigene politische Erfolge zu erzielen. In Indonesien, Tansania und Aserbaidschan wurden LGBT-Menschen in der Öffentlichkeit angegriffen oder in Privaträumen verfolgt, ohne dass die Verfolger zur Verantwortung gezogen wurden. Ungeachtet ihrer Form ist die verstärkte Verfolgung von LGBT ein sicheres Zeichen dafür, dass Regierungen es nicht schaffen, den Erwartungen der Öffentlichkeit gerecht zu werden.“

Trotzdem sei die Annahme, dass die Verfolgung von LGBT den betreffenden Machthabern Zustimmung einbringe, alles andere als sicher, heißt es weiterhin. Dafür sei aber nachweisbar, dass homophobe Regierungen infolge internationaler Kritik, ihre Haltung überdenken. „Die meisten lateinamerikanischen Länder haben im internationalen Vergleich eine breite Bewegung Pro-LGBT-Rechte auf den Weg gebracht“, heißt es im Resümee. Die Fortschritte werden auf den diplomatischen Druck zurückgeführt, den Nordamerika und Europäische Länder auf Südamerika ausgeübt haben. Und weiter: „Mosambik, Belize, Nauru und die Seychellen haben in den letzten Jahren gleichgeschlechtlichen Sex entkriminalisiert. Internationale Kritik hat sich sogar in Russland manifestiert. Die Verfolgung, Folter und Ermordung von schwulen Männern durch die Truppen des tschetschenischen Präsidenten Ramsan Kadyrow hat so weitreichende Empörung ausgelöst, dass Putin gezwungen war, seinen brutalen Verbündeten zum Einlenken zu bewegen und die Säuberungsaktionen in der südrussischen Teilrepublik einzustellen.“ Trotzdem seien andernorts noch immer andere Prioritäten vorrangig. Dafür seien die Reaktionen auf die Anti-LGBT-Aktionen in Ägypten (blu berichtete) ein Beispiel, wo Partnerländer sich aus Angst vor Rückschritten in der Terrorismusbekämpfung mit Kritik zurückhielten.