Homophobes Video soll Russen zur Wahl treiben

Am 18. März 2018 sind in Russland Präsidentschaftswahlen. Putin tritt als haushoher Favorit gegen seine sieben Herausforderer an, das Volk wird dennoch dazu animiert wählen zu gehen. Neuester Coup: Ein kontroverses Video, das homophobe Paranoia mittels Comedy schürt.

× Erweitern Foto: Screenshot / Youtube Präsidentschaftswahl Russland 2018 Comedy Gipfel des Albtraum-Videos: Ein Wahlverweigerer wacht im Ehebett statt neben seiner Frau neben einem schwulen Hausgast auf. Um das zu verhindern eilt er doch zur Wahl.

Man muss kein Russisch verstehen, um die Botschaft des Drei-Minuten-Clips, dessen Urheber laut Moscow Times unbekannt sind, zu verstehen: Das Comedy-Video beginnt am Abend des 17. März 2018, einen Tag vor den russischen Präsidentschaftswahlen. Ein Durchschnittsbürger (gespielt von dem populären Schauspieler Sergey Burunov) geht mit seiner Frau zu Bett und regt sich dabei über die Präsidentschaftswahlen auf, denen er fernbleiben will. Am nächsten Morgen wird er von einem lauten Hämmern an der Haustür geweckt. Als er aufmacht, steht ein Sowjetoffizier mit zwei Schergen vor der Tür, die ihn zum Militär einziehen wollen. Als der Mann ihnen die Tür vor der Nase zuschlägt, sieht er sich seinem Sohn gegenüber, der ein Pionierhalstuch trägt und Geld haben will. Obendrein sitzt in der Küche ein schwuler Hausgast, der sich mit einer Regenbogenfeile die Fingernägel feilt und ein gesetzliches Anrecht auf Obdach anmeldet. Kurz darauf wird das absurde Szenario durch eine „Bettszene“ auf die Spitze getrieben. Am Ende stellt sich das Ganze als Albtraum heraus und der einstige Wahlverweigerer treibt seine Frau voller Eifer aus dem Bett, damit sie wählen gehen können.

Kurzum: Hier wird eine lobenswerte Mission (Menschen zum Wählen zu bewegen) mit der Instrumentalisierung von Ängsten vor Schwulen und Kommunisten verquickt. Dass einer der Offiziersschergen schwarz ist, macht das Ganze obendrein latent rassistisch. Dass die Figur des schwulen Hausgasts als Nutznießer einer staatlichen Aktion für Homos definiert wird, die von ihren Partnern fallengelassen wurden, ist in einem Land, in dem Schwule von ihren Familien verstoßen werden, hochgradig zynisch. In den Kommentarspalten bei Youtube steht eine Vielzahl von Negativ-Kommentaren Lobgesängen auf Putin und Russland als Korrektiv einer westlich degenerierten Welt gegenüber. Dass der Clip, wie einige russische Medien behaupten, ein virales Video mit über 3 Millionen Zugriffen ist, bestätigen die Click-Zahlen bei Youtube bisher nicht.

× Video Russland Präsidentschaftswahl Ach, du Schreck! Hier kommt der dreiminütige Albtraum, der kein Vorurteil auslässt. Wer genau hinter dem Video steckt, ist unbekannt. Schauspielerin Svetlana Galka, die die Ehefrau spielt, bezeichnete es im russischen Radio als harmlose „humoristische Werbung“.