Richard Grenell rühmt seinen Partner beim Amtseid vor Mike Pence als „wunderbarsten Menschen“

Mit einer feierlichen Zeremonie im Weißen Haus wurde am Donnerstag Richard Grenell als neuer US-Botschafter für Deutschland vereidigt. Pausenlos an seiner Seite: Sein Partner Matt Lashey, den Grenell in einer kurzen Rede als „wunderbarsten Menschen der Welt“ rühmte.

× Erweitern Foto: Screenshot / https://abcnews.com Grenell Schwur 2 Richard Grenell (links) brachte zur Vereidigung mit US-Vizepräsident Mike Pence (rechts) seinen Partner Matt (Mitte) mit, den er in einer kurzen Rede als „wunderbarsten Menschen der Welt“ bezeichnete.

Aus politischer Sicht gab es wenig Grund zum Feiern. Zwar wurde der Posten des US-Botschafters für Deutschland von Vizepräsident Mike Pence als wichtiges Amt gewürdigt, womit indirekt auch den Beziehungen der USA zu Deutschland Priorität eingeräumt wurde, aber in der kurzen Ansprache, die Richard Grenell seinem Amtseid hinterherschickte, bestätigte er vor allem zwei Dinge: Dass er ein komplett unkritischer Bewunderer von Donald Trump ist und dass er dessen „America First“-Maxime vorbehaltlos unterstützt. Einzig einen sanft ironischen Seitenhieb auf die Langwierigkeit der Bestätigung seiner Personalie schickte er seiner Rede voraus, indem er sagte: „Nichts an diesem Prozess war kurz. Also werde ich mich sehr kurz fassen.“ Von Grenells Nominierung als Botschafter für Berlin durch Donald Trump bis zu seiner Ernennung hatte es über ein Jahr gedauert (blu berichtete).

Was allerdings durchaus bemerkenswert war, war die Offenheit, mit der Grenell auch beim Amtseid seine Homosexualität behandelte. So stand ihm bei der Rede von Mike Pence sein Partner Matt Lashey zur Seite, dessen Unterstützung von Pence mit einem Dank im Namen der Regierung gewürdigt wurde. Auch dankte Grenell selbst seinem Mann, indem er ihn in einer kurzen Ansprache als „wunderbarsten Menschen der Welt“ bezeichnete.

× ABC Grenell Swear In ABC-News hielt Grenells Amtseinführung samt Schwur auf die „dicke Bibel“ lückenlos fest.