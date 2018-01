EU-Gerichtshofs-Urteil: Triumph für schwule Asylbewerber, Denkzettel für Victor Orban

Am Donnerstag entschied der Gerichtshof der EU, dass psychologische Tests zur Bestimmung der sexuellen Orientierung von Asylbewerbern, die als Fluchtgrund ihre Homosexualität angeben, „einen unverhältnismäßigen Eingriff in das Privatleben“ darstellen. Das ist begrüßenswert. Aber was bedeutet es genau?

× Erweitern Foto: Gerichtshof der Europäischen Union RichterInnen vom Gerichtshof der EU Die RichterInnen vom Gerichtshof der EU haben mit ihrem Urteil nicht nur die Rechte von Asylbewerbern gestärkt, sondern auch der homophoben Regierung in Ungarn einen Denkzettel verpasst.

Es ist bereits die zweite Absage, die der Gerichtshof der Europäischen Union in Luxemburg in diesem Monat Richtung des ungarischen Staatschefs Victor Orban schickt. Bereits Anfang Januar hatten die Richter eine Klage abgewiesen, mit der Ungarn seine Nichteinhaltung er EU-Flüchtlingsquoten legitimieren wollte. Konnte man dieses Urteil als Dämpfer für Orbans Mauerhaltung in Flüchtlingsfragen verstehen, so kann man das neue Urteil zusätzlich als homopolitische Mahnung interpretieren. Die Lage von Schwulen und Lesben hat sich im Ungarn unter Orban stetig verschlechtert. Der Fidesz-Politiker hat sein Zwei-Klassen-Denken nicht zuletzt dadurch untermauert, dass er 2013 eine Verfassungsänderung zum Schutz der Familie als Hetero-Institution durchsetzte. Hatte Orban das Urteil zur Flüchtlingsquote noch als „schändlich“ bezeichnet, enthielt er sich beim aktuellen Fall eines Kommentars. Die Botschaft dürfte dennoch angekommen sein.

Dem Urteil vom Donnerstag lag der Fall eines nigerianischen Flüchtlings zugrunde, dessen Asylantrag 2015 im ungarischen Szeged abgelehnt worden war, weil der Asylgrund als nicht ausreichend nachgewiesen galt: die Homosexualität des Antragsstellers. Gleichgeschlechtliche Handlungen sind in Nigeria nach Abschnitt 21, Artikel 214 und 217 des Strafgesetzbuches verboten und werden mit bis zu 14 Jahren Haft bestraft. Dieser Hintergrund, gekoppelt mit dem Homo-Bekenntnis des Nigerianers, reichte den ungarischen Behörden nicht aus. Sie wollten das Schwulsein des Flüchtlings zusätzlich durch einen psychologischen Test bestätigt wissen. Als dessen Aussagekraft zu wünschen übrigließ, wurde der Asylantrag abgelehnt. Dagegen klagte der Nigerianer. Weil er die Psycho-Tests erstens als spekulativ und zweitens als Angriff auf seine Menschenwürde empfand. Daraufhin rief das Arbeits- und Verwaltungsgericht von Szeged den Gerichtshof der EU in Luxemburg mit den Fragen an, ob psychologische Gutachten für schwule Asylbewerber zulässig seien, und wenn nicht, wie man Homosexualität in ähnlichen Fällen denn sonst nachweisen dürfe.

Die Antwort, die die RichterInnen am Donnerstag formulierten, wägte das Für und Wider von psychologischen Gutachten gewissenhaft ab, kam aber zu einem eindeutigen Ergebnis: „Die Einholung eines psychologischen Gutachtens zur Beurteilung der Frage, welche sexuelle Orientierung bei einem Asylbewerber tatsächlich vorliegt, ist im Licht der Charta nicht mit der Richtlinie zu vereinbaren“. Als Begründung wurde angeführt, dass a) keine zuverlässigen Testverfahren zum Nachweis von Homosexualität vorlägen, sie b) nicht unverzichtbar und unter Anbetracht der Lage von Flüchtlingen nie wirklich freiwillig seien und c) einen schwerwiegenden Eingriff in die Privatsphäre darstellten, der nicht mit der Wahrung des Grundrechts der Menschenwürde vereinbar sei.

Auch der Frage nach Alternativmethoden erteilten die RichterInnen eine Absage. Vielmehr appellierten sie an die Kompetenz der zuständigen Behörden, die die Plausabilität nicht widersprüchlicher Aussagen von Flüchtlingen wie im vorliegenden Fall generell über die Ergebnisse zweifelhafter Gutachten stellen sollten. Letzteres ist auch als Mahnung an die Unvoreingenommenheit der Beamten zu verstehen – ein wichtiger Appell in einem Land, dessen Ministerpräsident Flüchtlinge als „muslimische Invasoren“ generalisiert und der LGBTIQ* erklärtermaßen nur akzeptiert, wenn sie sich in die Rolle einer stummen Minderheit fügen.