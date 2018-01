Erste schwule Soldatenhochzeit in der West Point Militärakademie

Vor einer Woche haben Daniel Hall und Vincent Franchino in der Kadettenkapelle von West Point geheiratet. Jetzt sind sie Stars. Denn sie sind die ersten schwulen Helikopterpiloten der US Army, die sich an der New Yorker Militärakademie das Ja-Wort gaben.

× Erweitern Foto: instagram.com/dan.vinny Dan and Vinny Bei Instagram dokumentierten Daniel Hall (Knutschmodell links) und Vincent Franchino (Knutschmodell rechts) ihre Hochzeit: „Und hier ein Foto mit Kuss.“

Daniel Hall (30) und Vincent Franchino (26) sind seit sechs Jahren ein Paar. Sie lernten sich im August 2009 an der New Yorker Militärakademie von West Point kennen. Ihr erstes Date hatten sie kurz nach der Abschaffung des berüchtigten „Don't Ask, Don't Tell“-Paragraphen, der schwule Soldaten dazu verdammte, ihre sexuelle Orientierung im Dienst zu verheimlichen. Inzwischen sind „Dan and Vinny“ (wie sie sich selber nennen) als Helikopterpiloten in Fort Bliss, Texas, stationiert. Ihre Hochzeit wollten sie trotzdem am Ort ihres Kennenlernens feiern.

Am 13. Januar fand die Heirat im Familien- und Freundeskreis und mit militärischem Zeremoniell in der Kadettenkapelle von West Point statt. Es war die erste schwule Trauung, die in der ehrwürdigen Hügelkirche aus dem Jahr 1910 gefeiert wurde, und damit eine kleine Revolution. Medien von Newsweek bis zur Japan Times feierten das Paar, die New York Times widmete Daniel und Vincent eine große Reportage. Den Rest der Öffentlichkeitsarbeit erledigen die frischgebackenen Ehemänner auf ihrem gemeinsamen Instagram-Account selbst. Hier zeigen wir ein paar Highlights.

Paarweise in die Zukunft. Dieses Foto von ihrer Hochzeit posteten die „reiselustigen Ehemänner" Dan und Vinny am Sonntag. Kommentar: „Eine Woche haben wir hinter uns. Viele, viele weitere werden folgen ;-)"

Nein, das ist nicht die Hochzeitsreise, sondern ein Foto von Vincent aus dem Sommerurlaub auf Ibiza im Jahr 2016. Trotzdem sexy!

Neue Soldatengeneration: Mit Don't Ask, Don't Tell haben Daniel und Vincent nichts mehr am Hut. Sie tragen ihre Liebe offen vor sich her.