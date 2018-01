Leinen los! Paar aus Florida feiert erste schwule Hochzeit auf hoher See

Benjamin Gray und Francisco Vargas sind das erste schwule Paar, das eine rechtskräftige Ehe an Bord eines Kreuzfahrtschiffs schloss. Die beiden Männer aus Florida tauschten am Montag auf der Celebrity Equinox die Ringe. Bei der Zeremonie dankte Benjamin den Wegbereitern aus der LGBTIQ*-Community, ohne die die Hochzeit nicht möglich gewesen wäre.

× Erweitern Foto: celebritycruises.com Francisco Benjamin Hochzeit Sie dürfen sich jetzt küssen! Benjamin Gray (links) und Francisco Vargas (rechts) sind die ersten schwulen Ehemänner, die sich auf dem offenen Meer das Ja-Wort gaben.

Am Ende waren alle furchtbar stolz. Benjamin und Francisco, weil sie als erstes gleichgeschlechtliches Paar Geschichte schrieben, das auf hoher See heiratet, Lisa Lutoff-Perlo, Geschäftsführerin des US-Kreuzfahrtanbieters Celebrity Cruises, dass das „historische“ Ja-Wort ausgerechnet auf einem Schiff aus ihrer Flotte gegeben wurde. Die Hochzeit war möglich geworden, nachdem Malta, unter dessen Flagge ein Großteil der Celebrity-Flotte fährt, im Juli die Ehe für alle beschlossen hatte (blu berichtete). Ein entsprechendes Gesetz trat am 1. September in Kraft. Im Oktober vermeldete das eigentlich in Florida beheimatete Kreuzfahrtunternehmen Celebrity Cruises, dass es infolge der maltesischen Eheöffnung auf allen seinen Schiffen, die in Malta registriert sind, rechtskräftige Trauungszeremonien für Lesben und Schwule in internationalen Gewässern anbieten werde.

× Happy #NationalComingOutDay!

We're thrilled to announce: same-sex marriages on our ships are now legal & binding! https://t.co/aLGQfQKIFQ pic.twitter.com/YWqFHmJkRB — Celebrity Cruises (@CelebrityCruise) 11. Oktober 2017 Hochzeiten Celebrity Cruises Mit diesem Tweet verkündete Celebrity Cruises pünktlich zum National Coming-out-Day am 11. Oktober, dass auf seinen Schiffen ab sofort rechtskräftige Homotrauungen möglich sind.

Benjamin und Francisco sind das erste Paar, das von dem Angebot Gebrauch macht. „Es gibt so viele erste Male im Leben“, äußerte Benjamin am Rande der Feier. „Wir finden es sehr aufregend, das erste LGBTIQ*-Paar zu sein, das auf hoher See heiratet. Und wir fühlen uns geehrt, dem Weg zu folgen, den die Vorkämpfer aus der LGBTIQ*-Community für uns freigekämpft haben.“ Dass ihre Hochzeit von einem großen Medienrummel begleitet wird, sieht Francisco als möglichen Beitrag zur Normalisierung gleichgeschlechtlicher Ehen: „Wir würden uns wünschen, dass unsere Geschichte anderen in der LGBTIQ*-Community Kraft gibt, selbstbewusst den Menschen zu lieben, für den sie sich entscheiden.“ Die Hochzeit wurde an Bord der Celebrity Equinox im engen Freundes- und Familienkreis gefeiert und von Kapitän Dimitrios Manetas besiegelt.

× This sums it all up. Love is love and don’t let anyone tell you differently. #sweetheartsatsea #celebratewithcelebrity #seaoflove Ein Beitrag geteilt von Teresa LeClair (@treeleclair) am Jan 27, 2018 um 11:15 PST Ben Francisco Hochzeit Instagramerin Teresa LeClair nahm die Hochzeit auf hoher See zum Anlass für folgende Botschaft: „Liebe ist Liebe. Lasst euch von niemandem etwas anderes erzählen.“

× Marriage milestone: First same-sex couple legally marries at sea on a major ocean-going vessel https://t.co/jxV2QIkdNA @CruiseLog pic.twitter.com/mxYj9kstnk — USA TODAY Travel (@usatodaytravel) 30. Januar 2018 Ben Francisco Hochzeit USA Today war nur eine von zahlreichen Zeitungen, die über die erste Homohochzeit in internationalen Gewässern berichtete.