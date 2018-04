„Die Kirche ist an der Seite der Homosexuellen“, sagt Emmanuel Macron – und löst Shitstorm aus

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron erntet für seine Äußerungen im Rahmen der Französischen Bischofskonferenz Empörung und Spott. Im Zentrum der Kritik steht seine Behauptung, Homosexuelle seien bei den Katholiken willkommen.

Foto: https://twitter.com/EmmanuelMacron Macron / Bischofskonferenz 2018 In den ehrwürdigen Räumen des Pariser Collège des Bernardins hielt Emmanuel Macron eine knapp einstündige Rede, bei der er sich für einen neuen Dialog zwischen Staat und Kirche aussprach.

Es war generell umstritten, dass Emmanuel Macron am Montag der Einladung der Französischen Bischöfe gefolgt war, um bei ihrer Konferenz im Pariser Collège des Bernardins eine einstündige Rede zu halten. Macron warb in seiner Ansprache für einen neuen Dialog zwischen Kirche und Staat und ließ durchblicken, dass er Religionsvertreter in Zukunft verstärkt in seine Politik einbeziehen wolle. Zentrale Punkte in seiner Rede waren die Flüchtlingspolitik und bioethische Fragen, kontrovers wurde es aber vor allem beim Thema Familie. So flankierte Macron seinen Besuch bei der Bischofskonferenz mit folgendem Tweet:„Jeden Tag steht die Kirche den Familien Alleinerziehender, Homosexueller und derer, die Zuflucht in Abtreibungen suchen, zur Seite, indem sie versucht, ihre Prinzipien mit der Realität in Einklang zu bringen.“

Chaque jour l'Église accompagne des familles monoparentales, homosexuelles ou ayant recours à l'avortement en essayant de concilier ses principes et le réel.https://t.co/OsBNbVUYhs — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 9. April 2018 Macron / Bischofskonferenz 2018 / Tweet In diesem Tweet sagt Macron, die Kirche stehe Homosexuellen zur Seite, indem sie versuche, ihre Prinzipien mit deren Realität zu vereinbaren.

Für diesen Kommentar gibt es seither lauten Protest von Kirchenkritikern und schwulen Aktivisten. So zeigte sich Nicolas Noguier, Gründer der LGBTIQ*-Jugendorganisation Le Refuge „schockiert“ von den lobenden Worten des Präsidenten. Es sei eine Sache, sich im Dienste des Laizismus mit Sektenvertretern zu treffen, aber dabei das Leid tausender queerer Jugendlicher kleinzureden, die im Namen der Kirche in Konversionstherapien gedrängt würden, sei schockierend.

Je comprends mieux votre réticence à vous engager clairement contre les thérapies de conversion,cher @EmmanuelMacron.Rencontrer les représentants des cultes rentre dans le principe de laïcité mais faire de tels éloges au mépris de la souffrance de milliers d'adolescents me choque https://t.co/7sHidoQbuw — Nicolas Noguier (@NicolasNoguier) 9. April 2018 Macron / Bischofskonferenz 2018 / Reaktion 1 „Jetzt verstehe ich ihren Widerstand, sich deutlich gegen Konversionstherapien zu positionieren besser, werter Emmanuel Macron", schreibt Nicolas Noguier. Er sieht in Macrons lobenden Worten die Verspottung tausender Jugendlicher, die unter kirchlicher Unterdrückung leiden.

Ähnlich reagiert Joël Deumier vom Aktionsbündnis SOS Homophobie. Er titulierte Macrons Worte als realitätsfremd und fragte lakonisch: „Seit wann kann man von Beistand sprechen, wenn sich die Kirche Homo-Familien widersetzt und ihnen den Schutz verwehrt?“

Depuis quand l'Eglise accompagne les familles #homoparentales alors qu'elle s'oppose à leur reconnaissance et à leur protection? On croit rêver ce discours est complètement irréel...#LGBT pic.twitter.com/xqSELo2dhK — Joël Deumier (@joeldeumier) 9. April 2018 Macron / Bischofskonferenz 2018 / Reaktion 2 „Seit wann unterstützt die Kirche Homo-Familien?" fragt Joël Deumier von SOS Homophobie und weist darauf hin, dass die Bischöfe sich vielmehr durch die Leugnung von queeren Familien und der Verweigerung sie zu schützen hervortun.

Entsprechende Kommentare kamen von der Organisation L'Amicale des Jeunes du Refuge und dem LGBTIQ*-Bündnis GayLib. Der schwule Politiker Ian Brossat von der Kommunistischen Partei kommentierte derweil spöttisch: „Der Messwein scheint die geistige Zurechnungsfähigkeit tatsächlich gravierend zu beeinträchtigen.“

Abuser du vin de messe nuit gravement aux capacités mentales... #MacronBernardins pic.twitter.com/yMnSljy02N — Ian Brossat (@IanBrossat) 9. April 2018 Macron / Bischofskonferenz 2018 / Reaktion 3 PCF-Politiker Ian Brossat schreibt trocken: „Der Messwein scheint die geistige Zurechnungsfähigkeit tatsächlich gravierend zu beeinträchtigen."