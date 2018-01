„Gleichberechtigung umarmen“ – Ehe für alle in ganz Lateinamerika

LGBTIQ*-Verbände in Lateinamerika machen Druck. Nachdem der Interamerikanische Gerichtshof für Menschenrechte in Costa Rica vor einer Woche urteilte, dass homosexuelle Paare ein Recht haben, heiraten zu können (blu berichtete) , sind nun die Regierungen am Zug.

× Erweitern Foto: Pixabay / geralt Paar

„Wir bestätigen, dass die Prinzipien von Freiheit, gesetzlicher Gleichheit und der Antidiskriminierung wesentliche Elemente der Entwicklung sozialer Harmonie sind“, heißt es in der Stellungnahme, die LGBTIQ*-Verbände aus den 15 Ländern Lateinamerikas am Montag veröffentlichten, in denen die Ehe für alle bislang nicht möglich ist. Der Aufruf unter dem Motto „Gleichberechtigung umarmen“ folgt einer Entscheidung des Interamerikanischen Gerichtshof für Menschenrechte, die die Ehe letzte Woche als fundamentales Recht für gleichgeschlechtliche Paare in Lateinamerika festschrieb. Jetzt liegt es bei den Landesregierungen, ihre jeweiligen Ehegesetze umzuschreiben. Mit dem „Gleichberechtigung umarmen“-Aufruf soll ein zügiges Handeln der Politik befördert werden. „Wir fordern alle Völker dazu auf, diesen historischen Fortschritt zu unterstützen und zum Bestandteil einer menschlicheren Gesellschaft zu machen“, heißt es in dem Schreiben. Konkret sind damit folgende Staaten angesprochen: Mexiko, Chile, Peru, Bolivien, Paraguay, Ecuador, die Dominikanische Republik, Guatemala, El Savador, Honduras, Costa Rica, Nicaragua, Panama, Barbados und Surinam.