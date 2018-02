„Überfällige“ Kontroverse! Knutsch-Kampagne erhitzt Gemüter

Der niederländische Moderiese Suit Supply setzt in seiner neuen PR-Kampagne auf schwule Erotik. Für Firmengründer Fokke de Jong war das „lange überfällig“. Doch die Homo-Offensive wird kontrovers aufgenommen. Angeblich verlor das Unternehmen durch sie innerhalb kürzester Zeit 14.000 Instagram-Follower.

Suit Supply Shop Das Kuss-Poster prangt ab sofort in fast 100 Suit-Supply-Shops weltweit. Allerdings nicht in Russland und in den Vereinigten Arabischen Emiraten.

„Die Anziehung zwischen Menschen ist ein ganz wichtiger Bestandteil der Modewerbung. Eine Kampagne, die die Anziehung zwischen Männern in den Mittelpunkt stellt, ist schon lange überfällig und ganz besonders relevant für unsere Marke.“ Mit diesen Worten begründet Suit-Supply-Gründer Fokke de Jong die neue Homo-Offensive seiner Firma. Dass sein international operierendes Mode-Imperium (neben Shops in Europa und den USA ist Suit Supply auch mit Läden in China, Russland und Dubai vertreten) für die Kampagne nicht nur Lob ernten würde, war ihm allerdings von vornherein klar. „Wir erwarten durchaus ein Potenzial für negative Auswirkungen, besonders in Ländern, die für gegensätzliche Meinungen bekannt sind und wo wir eine starke Präsenz haben.“

Wie negativ die Auswirkungen sind, zeigt sich schon einen Tag nach dem Launch der Kampagne. Wie die DutchNews berichten, verlor Suit Supply innerhalb weniger Stunden 14.000 Instagram-Follower. In den Kommentarspalten fetzten sich Fashion-Freaks über die homoerotischen Fotos. Die Reaktionen reichen von „Ekelhaft“ bis „Wahnsinn!“. Bereuen wird de Jong die Aktion aber kaum. Kontroversen ist er gewohnt. Wenn auch in der Regel umgekehrt. Unter anderem wurde eine „Shameless“-Kampagne aus dem Jahr 2010 als sexistisch kritisiert, weil sie Frauen objektifizierte. Wie das mit Männern geht, weiß die schwule Szene schon lange, der heterosexuelle Rest bekommt nun ein wenig Nachhilfe von Suit-Supply. In den Filialen in Russland und den Vereinigten Arabischen Emiraten werden die Motive der Kampagne allerdings nicht zu sehen sein. Wir haben sie dafür alle.

Tuschel, tuschel! Auch die „Softcore"-Motive der neuen Kampagne haben es in sich.

Männer am Pool. Die Suit-Supply-Kampagne dreht klassische David-Hockney-Romantik auf Fashion.

Und was machen wir jetzt?

Knutschen! Gute Idee.

Happy End!