Ronan Farrow: Der Mann, der die #MeToo-Debatte lostrat, outet sich

Ein halbes Jahr, nachdem Mia Farrows Sohn Ronan durch seinen New Yorker-Artikel über sexuelle Belästigung durch Harvey Weinstein die #MeToo-Debatte auslöste, hat er sich bei einer Preisverleihung der Point Foundation als „Teil der LGBT-Community“ geoutet.

× Erweitern Foto: twitter.com/jasoncollins98 Ronan Farrow Ronan Farrow wurde bei der Gala der Point Foundation, die sich für LGBTIQ*-Jugendliche einsetzt, mit dem Point Courage Award für seine journalistischen Verdienste ausgezeichnet. In seiner Dankesrede bekannte er sich als „Teil der LGBT Community“. Dieses Foto postete der schwule Basketballer Jason Collins von dem Event.

Über den 30-Jährigen Journalisten Ronan Farrow wurde immer viel getuschelt. Bis heute weiß keiner, ob der Sohn von Schauspielerin Mia Farrow nun Woody Allen oder Frank Sinatra seinen Vater nennen darf, und seit dem Vice-Artikel „Does Ronan Farrows Sexuality Matter?“ aus dem Jahr 2013 war seine sexuelle Orientierung Anstoß für Spekulationen. Letztere verstummten, nachdem Farrow im Oktober 2017 den New Yorker-Enthüllungsartikel „From Aggressive Overtures to Sexual Assault: Harvey Weinstein’s Accusers Tell Their Stories“ veröffentlichte. Die Story zu den Übergriffen durch Filmmogul Harvey Weinstein war Auslöser der #MeToo-Debatte über sexuelle Belästigung in Hollywood. Sie gilt als bisher größter Moment in der journalistischen Karriere von Ronan Farrow.

Bei einer Gala der Point Foundation, die Stipendien für LGBTIQ*-Studenten vergibt, wurde Farrow am Dienstag in New York für sein Engagement für queere Jugendliche mit dem Point Courage Award ausgezeichnet. Er hatte unter anderem in frühen journalistischen Arbeiten und als Hillary Clintons Berater für internationale Jugendangelegenheiten Akzente gesetzt. In seiner Dankesrede vor 400 prominenten Gästen sagte Farrow: „Dass ich Teil der LGBT-Community bin – die meine Berichterstattung und ihre Entwicklung früh wahrgenommen hat und im Rahmen meiner Reportage über sexuelle Belästigung, die Überlebenden eine Stimme gab, die sich praktisch unsichtbar fühlten, eine große Unterstützung war – hat mir viel Kraft gegeben. LGBT-Menschen gehören zu den tapfersten und machtvollsten Anführern von Veränderungen. Sie sind die vehementesten Verteidiger der Verwundbaren und Stimmlosen, weil sie wissen, was es bedeutet in ihrer Lage zu sein.“

Dass die Aussage „Teil der LGBT-Community“ zu sein weiterhin Raum für Spekulationen lässt, ob Farrow nun bi oder schwul ist, ist kein Hinderungsgrund, das Bekenntnis als Coming-out zu feiern.

