China gibt Klage gegen Homozensur statt

Achtungserfolg in China: Ein schwuler Mann aus Shanghai verklagt die staatliche Zensurbehörde SAPPRFT, weil sie homosexuelle Inhalte als „abnormal“ indiziert. Das Schlichtungsgericht in Peking ließ die Klage zu. Jetzt heißt es Daumen drücken.

× Erweitern Bild: Screenshot / Youtube SAPPRFT China Das ist das Logo der chinesischen State Administration of Press, Publication, Radio, Film and Television (SAPPRFT). Sie führt im Namen der Regierung die Zensur der Medien durch. Dazu gehört bisher auch das Herausfiltern von homosexuellen Inhalten als „abnormale sexuelle Handlungen oder Verhaltensweisen“.

Zugegeben: Es ist nicht so wahnsinnig wahrscheinlich, dass Fan Chunlin diesen Fall gewinnt. Aber das ist dem 30-Jährigen aus Shanghai egal. Für ihn und seinen Anwalt Tang Xiangqian ist das bloße Stattfinden eines Gerichtsverfahrens zum Thema Homozensur in China ein Erfolg. Weil es Aufmerksamkeit erregt und dadurch die Bevölkerung für Unverhältnismäßigkeiten und Tabus im Umgang mit Homosexualität sensibilisiert wird. Als eine solche empfindet Fan Chunlin die Tatsache, dass die Zensurbehörde SAPPRFT Filme und Videos zensiert, die gleichgeschlechtliche Zärtlichkeiten zeigen, weil sie angeblich in die Kategorie „abnormaler sexueller Handlungen und Verhaltensweisen“ fallen. Homosexualität ist in China seit 1997 nicht mehr strafbar und wurde 2001 von der Liste der Geisteskrankheiten gestrichen. Trotzdem ist die Akzeptanz von LGBTIQ* in Bevölkerung und Politik noch immer gering. Die Zensurauflagen sind dafür ein eindeutiger Beleg.

Die Stattgabe von Fan Chunlins Klage ist ein Achtungserfolg für die zaghafte Akzeptanz von Homos in China. Auch das Prinzip Aufmerksamkeit erregen geht auf. Neben diversen westlichen Branchendiensten berichtete unter anderen die chinesische Global Times über den Fall.

× China Court Case Challenges SAPPRFT On Rules Over Gay Depiction Online – Report https://t.co/B3qA5xYyoL pic.twitter.com/eCwvpoXXBf — Filmedia News (@Filmedia) 4. Januar 2018 China Zensur Diverse Branchendienste griffen die Nachricht von der Klage gegen die SAPPRFT auf. Darunter neben westlichen Infoportalen wie den Filmedia News auch chinesische News-Agenturen.