„Wir können das!“ – Chelsea Manning kandidiert für den US-Senat

Neun Monate nach ihrer Entlassung aus dem Gefängnis (blu berichtete) sorgt Whistleblower-Ikone Chelsea Manning für einen politischen Paukenschlag. Die 30-Jährige tritt als demokratische Kandidatin für den US-Senat an. Ein Wahlkampf-Video gibt es schon mal.

Foto: Screenshot / twitter.com/xychelsea Chelsea Manning 2018 „Wir müssen aufhören, die da oben um Rechte zu bitten!" Chelsea Manning ist bereit, der etablierten US-Politik Beine zu machen

Informationen der Washington Post zufolge beantragte Chelsea Manning ihre Kandidatur bereits im November. Öffentlich machte sie sie aber erst jetzt, indem sie einen Youtube-Channel einrichtete und ein Wahlkampf-Video mit dem Hashtag #WeGotThis auf ihrem Twitter-Profil postete. In dem einminütigen Clip malt die 30-Jährige ein düsteres Bild der aktuellen politischen Lage in den USA und schließt mit einem Appell zur Selbstermächtigung: „Wir leben in verstörenden Zeiten. Zeiten der Angst, der Unterdrückung, des Hasses“, so Manning. „Wir brauchen nicht noch mehr oder noch bessere Anführer. Wir brauchen jemanden, der bereit ist zu kämpfen. Wir müssen aufhören, die da oben um Rechte zu bitten. Sie werden uns nicht unterstützen. Sie werden keine Abstriche machen. Wir müssen aufhören, zu erwarten, dass sich unsere Systeme irgendwie selbst reparieren. Tatsächlich müssen wir ihnen die Zügel der Macht wegnehmen. Wir müssen sie auf allen Ebenen herausfordern. Wir müssen das selbst regeln. Wir brauchen sie nicht mehr. Wir können das besser. Ihr habt verdammt noch mal recht. Wir können das.“

Auch wenn die Rhetorik ein bisschen nach Alleingang klingt, wird Chelsea keine eigene Bewegung gründen. Sie soll als Kandidatin der Demokraten für den US-Bundesstaat Maryland antreten. Das heißt auch, dass sie sich in den Vorwahlen im Frühjahr noch gegen den amtierenden Senator Ben Cardin durchsetzen muss. Eine Spenden-Kampagne unter dem Motto „Chelsea Manning for U.S. Senate“ wurde auf der Fundraising-Plattform ActBlue gestartet.