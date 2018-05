Australier Jordan Bruno gewinnt Mister-Gay-World-Contest

Nach einer Woche voller Präsentationen, Termine und Challenges wurde Samstagnacht im südafrikanischen Knysna der Mister Gay World 2018 gekürt. Der Gewinner kommt aus Australien und ist ein knuffiger Telekoch mit lupenreiner Pride-Historie.

× Erweitern Foto: instagram.com/jordanbruno.mkr/ MGW 2018 Jordan Bruno Dieses Foto mit Regenbogenfahne postete Jordan Bruno im letzten Sommer. Damals war er noch nicht einmal Mister Gay Australia. Jetzt trägt er den Titel Mister Gay World.

Der fünfte Platz ging an Portugal, der vierte an Taiwan, der dritte an Indien und der zweite an Neuseeland. Der strahlende Sieger der einwöchigen Mister-Gay-World-Competition, bei der letzte Woche im südafrikanischen Knysna 19 Kandidaten aus sechs Kontinenten um den Titel rangen (siehe blu-Kandidaten-Check), war Jordan Bruno aus Australien. Der gelernte Koch wird nun ein Jahr lang die schwule Welt als Botschafter vertreten. Jordan war bei den Challenges der letzten Woche (darunter Badehosen-Shootings, Expeditionen in die Natur und Termine auf dem Pride-Festival Pink Loerie) zum Favoriten geworden. Vize-Sieger ist Ricky Devine aus Neuseeland. Er wird als „First Runner Up“ im Falle eines Ausfalls von Jordan Bruno dessen Platz einnehmen.

Der deutsche Teilnehmer Enrique Doleschy (siehe blu-Interview) schaffte es nicht in die Top Five, genoss den Ausflug nach Südafrika aber sichtlich. Er war einer derjenigen Kandidaten, die den Contest am lückenlosesten bei Instagram dokumentierten. Hier kommen ein paar Highlights von Jordan, Enrique und Co. Ganz unten gibt's das Video von der Finalshow.

MGW 2018 Jordan Pink Bei der Pink-Loerie-Pride-Parade wurde Jordan Bruno nicht nur von Gay Pages-Grafiker KevinKat gefeiert