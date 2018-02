Schwuler Pastor feiert Aschermittwoch mit Glitzer

Der Beginn der Fastenzeit muss nicht unbedingt ein schwarzer Tag sein. US-Pastor Vance Haywood und die Bewegung „Glitter & Ash“ fügen den Sakramentalien einen Hauch von Regenbogenschimmer hinzu und setzen damit ein Zeichen für Inklusion von LGBTIQ*.

× Erweitern Foto: Screenshot / newsobserver.com Pastor Vance Haywood Vance Haywood ist Pastor in der St. John's Metropolitain Community Church in Raleigh, North Carolina. Mit einem glitzernden Aschermittwoch will er ein Zeichen für mehr Akzeptanz von LGBTIQ* in der Kirche setzen.

Mit dem Aschermittwoch enden die wilden Tage der Fastnacht und die Fastenzeit beginnt. Seinen Namen trägt der Tag, weil er in der katholischen Kirche traditionell dadurch zelebriert wird, dass die Gläubigen mit einem Aschekreuz auf der Stirn gezeichnet werden. Ein symbolischer Akt der Buße und Einkehr. Das Ritual wurde im vergangenen Jahr vom New Yorker Bündnis Parity, einer presbyterianischen LGBTIQ*-Vereinigung neu definiert, indem deren Mitglieder den „Glitter & Ash Wednesday“ (Glitzer-und-Aschermittwoch) ausriefen. Dabei wurden Gemeinden dazu ermuntert, die Asche für die Zeichnung der Gläubigen mit Glitzerstaub zu mischen, um damit ein Zeichen für Diversität und die Akzeptanz von LGBTIQ* in religiösen Gemeinschaften zu setzen. In diesem Jahr ist Pastor Vance Haywood von der St. John's Metropolitain Community Church aus Raleigh, North Carolina, zum Botschafter der Bewegung geworden. In einem Medienbericht von The News & Observer erklärt der bärtige Geistliche den symbolischen Pride-Gehalt der Glitzer-Offensive und macht gleichzeitig Werbung für eine weltoffene Kirche.

× Ash & Glitter 2018 In diesem Video von The News & Observer erklärt Pastor Vance Haywood die Bedeutung der Glitter-and-Ash-Bewegung.