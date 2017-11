Argentinien fordert „Liebe, Leben und Freiheit“ für alle

Beim 26. Marcha del Orgullo LGBT (Marsch des LGBT-Stolzes) in Buenos Aires sind am Samstag laut Angaben der Veranstalter rund 150.000 Menschen durch die argentiinische Hauptstadt gezogen, um für Gleichberechtigung zu demonstrieren. Das Motto der Parade lautete: „Schluss mit der Tötung von Transvestiten und Trans*! Schluss mit institutionalisierter Gewalt! Stolz für die Verteidigung erkämpfter Rechte“. Zwar gilt Argentinien in Sachen LGBTIQ*-Gesetzgebung als Vorreiter und war 2010 das erste Land Lateinamerikas, das die Ehe für alle einführte, aber viele Paradenteilnehmer prangerten diesbezüglich Rückschritte an. So seien homo- und transphobe Gewalt sowie antischwule Agitation der katholischen Kirche wieder auf dem Vormarsch. Auch neue Gesetze im HIV-Bereich und die Legalisierung von Marihuana waren Thema. Besonders sorgte ein Papier für Protest, dass Sicherheitsministerin Patricia Bullrich kürzlich als „Handlungsweisung für Erfassung und Verhaftungen auf öffentlichen Straßen für Personen, die dem L.G.B.T.-Kollektiv angehören“ verabschiedet hatte. Die Orgullo-Veranstalter beriefen sich bei ihren Forderungen auf die Werte der ersten argentinischen Homo-Organisation „Frente de Liberación Homosexual“ aus den Siebzigern: „Frei leben und lieben in einem freiheitlichen Land!“ Für die Dauer der Parade schien diese Vision Wirklichkeit zu sein. Hier ein paar Eindrücke.

× Eso! Que lo #Queer te quite lo macho y lo facho! #marchadelorgullo2017 #marchadelorgullo Ein Beitrag geteilt von Cristian Rodriguez Páez (@cristianrodriguezpaez) am 18. Nov 2017 um 15:26 Uhr Orgullo BA 6 Sinngemäß bedeutet der Spruch auf dem Rücken dieses Paradenteilnehmers; „Durch Queerness die Machos und die Faschos besiegent“

× esto es lo más lindo que vi hoy #MarchaDelOrgullo pic.twitter.com/zj4kl7J33f — pıɹɐ (@xridd_) 18. November 2017 Orgullo BA 3 Diese schwulen Väter zeigten, dass Toleranz immer zwei Seiten hat: „Unser Sohn ist hetero - wir lieben ihn ‚trotzdem‘!“

× @c5n presente !!! Nota a @ok_esteban !!!!! #orgullo18n #orgulloba Ein Beitrag geteilt von Patricio Gomez Di Leva (@respuestasexual) am 18. Nov 2017 um 19:00 Uhr Orgullo BA 1 Psychologe Patricio Gomez Di Leva, der mit seinem Buch „Sexualidad Intelligente“ für Aufsehen sorgte, wurde auf dem Orgullo vom Sender C5N interviewt.

× #SelFIT en la #MarchaDelOrgullo Ein Beitrag geteilt von Meli Na (@melii_noe) am 18. Nov 2017 um 13:42 Uhr Orgullo 10 Alle Altersgruppen waren auf dem Orgullo in Buenos Aires vertreten. Hier demonstriert eine junge Abordnung der linken Frente de Izquierda für gleiche Rechte für Trans*.

× Desde las 12 h celebramos la XXVI #MarchaDelOrgullo LGBTIQ. #OrgulloBA Ein Beitrag geteilt von BA Ciudad Verde (@baciudadverde) am 18. Nov 2017 um 6:07 Uhr Orgullo BA 2 Das Städtische Gartenamt fügte seinem Einsatz für eine „Grüne Stadt“ zum Orgullo Regenbogenfarben hinzu.

× Para que reine en el pueblo el amor y la igualdad 🎶🎵 Marcha del orgullo ✌️ #lacámpora #marchadelorgullo Ein Beitrag geteilt von Nachito Akd (@nachitoakd) am 18. Nov 2017 um 18:13 Uhr Orgullo BA 7 Eine Bewegung rollt vorwärts: „Liebe und Gleicheit“ auf den Straßen von Buenos Aires.

× La Faraona #marchadelorgullo #buenosairesgaypride Ein Beitrag geteilt von Gus Marto (@gusmarto) am 18. Nov 2017 um 17:44 Uhr Orgullo BA 4 Bären-Power in der Menge: Instagramer Gus Marto (Foto rechts) postete eifrig Bilder von seinen Orgullo-Bekanntschaften.

× Con el habitual desenfado y color, pero una insistente firmeza para pedir que termine la violencia contra el colectivo LGTBIQ y en la reivindicación de los derechos obtenidos a lo largo de varios años, la Marcha del Orgullo tuvo hoy su edición número 26 en las calles del centro porteño. #gay #lesbiana #lgtbiq #bisexual #intrasexual #queer #orgullo #marchadelorgullo #orgullogay #argentina Ein Beitrag geteilt von El Tribuno (@eltribunosalta) am 18. Nov 2017 um 17:43 Uhr Orgullo BA 09 „Gewohnte Leichtigkeit“ aber auch „hartnäckige Entschlossenheit“ attestierte die argentinische Zeitung „El Tribuno“ der 26. Orgullo-Ausgabe.

× Más inclusión, menos protocolo de represión. Uno de los reclamos de la XXVI #MarchaDelOrgullo en Buenos Aires #pride #orgullogay #orgullo2017 #Orgullo #lgbt #marcha Ein Beitrag geteilt von Presentes (@presenteslgbt) am 18. Nov 2017 um 15:48 Uhr Orgullo 8 Die Botschaft dieses Motorrad-Demonstranten richtete sich direkt an Sicherheitsministerin Patricia Bullrich: „Mehr Inklusion! Weniger Protokoll der Repression!“