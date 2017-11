Achtung bunt! Regenbogen-Zebrastreifen wird zur Gefahrenzone

Im Juni wurden zum Gay Pride in Kentuckys Pferdehauptstadt Lexington die Fußgängerüberwege an der Kreuzung Limestone Street, Ecke Short Street in Regenbogenfarben gestrichen. Mit dem Argument, dass die neue Buntheit eine erhöhte Signalwirkung hätte und die Straßenquerung für Fußgänger sicherer machen würde, blieb es dabei. Doch jetzt kommt die Federal Highway Agency (FHA). Sie fordert die Entfernung der Regenbögen. Weil sie rechtswidrig seien und ein Sicherheitsrisiko darstellten. Was denn nun?

× Regenbogenzebrastreifen Lexington, Kentucky Sieht jetzt gar nicht so gefährlich aus, oder? Mit diesem Video begrüßte der Lexington Herald Leader im Juni die Installation der Regenbogenzebrastreifen.

Einen zweiseitigen Brief hat der FHA-Beamte Thomas Nelson an Lexingtons schwulen Bürgermeister Jim Gray (Demokraten) geschrieben, in dem er ihm die Notwendigkeit der Entfernung der Regenbogenzebrastreifen auseinandersetzt. Das berichtet der Lexington Herald-Leader und zitiert aus dem Schrieb: „Zwar erkennen wir ihre Zebrastreifenkunst mit gutem Willen als wohlgemeintes Zeichen an ihre Gemeinde an, aber wir fordern Sie auf, die notwendigen Schritte zu unternehmen, um diese nicht konformen Zebrastreifen sobald wie möglich zu entfernen.“

Auch von „Sicherheitsrisiken“ sei in dem Brief die Rede. Letzteres bringt die Initiatoren der „Zebrastreifenkunst“ auf die Palme. Josh Mers vom LGBT-Bündnis Lexington Fairness fragt in einem Bericht des lokalen Radiosenders WEKU: „Hat die Anzahl der Unfälle zugenommen? Gab es eine zunehmende Menge von Anrufen oder Beschwerden, die die Kreuzung Short und Limestone betrafen? Ich denke nicht, dass das der Fall ist.“ Herr Nelson von der FHA schweigt zu diesen Fragen. Deshalb äußert Mers im Herald-Leader überdies die Vermutung, dass die FHA-Anordnung nur ein Versuch sei, Lexington in eine „bestimmte Ecke“ zu schieben. Tatsächlich gibt es in Kentucky immer wieder Stimmen, die meinen, dass der Landkreis Fayette-County (in dem Lexington liegt) zu liberal sei - eine Kritik, die nicht selten auf den offen schwulen Bürgermeister Jim Gray projiziert wird. Gray selbst äußerte sich bislang nicht, wie er sich zu dem FHA-Schrieb verhalten wird.