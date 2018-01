„Schwule Hochzeit“ in Mekka führt zu Verhaftungen und Online-Debatten

In der arabischen Welt sorgt ein Video für Online-Debatten, das angeblich eine schwule Hochzeitszeremonie im islamischen Wallfahrtsort Mekka zeigt. Tausende User fragten sich: Echt oder Fake? Jetzt vermeldet die Polizei die Verhaftung der „Ehemänner“

× تفاصيل جديدة حول حفل زواج شابين مثليين داخل استراحة بمكةhttps://t.co/JJtJgJEwDX pic.twitter.com/mLiJEjOIpJ — حصر (@hasrdaily) 4. Januar 2018 Schwule Hochzeit Mekka Video Mit diesem Video von der „Eheschließung des schwulen Paares in Mekka“ entfachte der arabische Nachrichtendienst Hasr Daily eine öffentliche Debatte, die bis heute anhält.

Seit einigen Tagen kursieren sie in den sozialen Netzwerken: Videoschnipsel, in denen zwei Männer mit arabischen Thawb-Gewändern zu sehen sind, die Seite an Seite durch einen Konfettiregen schreiten, während dazu laute Musik spielt. Anfangs rätselten nur private User über die Hintergründe des Zeremoniells. Als schließlich der Nachrichtendienst Hasr Daily über die „Eheschließung des schwulen Paares in Mekka“ berichtete, wurde das Thema viral. Eine hitzige Online-Diskussion brach los. Die Reaktionen reichten von ungläubigem Staunen über die empörte Verurteilung des „albernen Scherzes, der unsere Religion und unsere Traditionen verspottet“ bis zu gleichmütigen „Lasst die Leute doch machen, was sie wollen“-Kommentaren. Gleichgeschlechtlicher Sex ist im saudi-arabischen Mekka verboten. Er kann mit Auspeitschungen oder sogar Todesurteilen bestraft werden. Die Möglichkeit der Verheiratung gleichgeschlechtlicher Paare erübrigt sich damit von vornherein.

Während die genauen Beweggründe des vermeintlichen Hochzeitszeremoniells bis heute unklar sind, vermeldeten die örtlichen Behörden bereits die Verhaftung aller an der Aktion beteiligten Männer. Ein Zeuge, der von der Zeremonie am Rande eines Festivals in der Innenstadt irritiert gewesen sei, habe die Polizei alarmiert. „Der Mann äußerte, dass Besucher der Veranstaltung davon überrascht wurden, dass ein paar junge Männer den Platz betraten, um eine schwule Hochzeitsszene aufzuführen“, heißt es in einer Pressemitteilung. „Der Polizei wurde auch gemeldet, dass einer der Männer Crossdresser war. Nachdem der Crossdresser und die anderen Beteiligten identifiziert wurden, wurden sie verhaftet. Der Fall wird nun strafrechtlich geprüft.“ Auch Transgender sind in Saudi-Arabien geächtet und werden von einem Komitee verfolgt, das für „die Verbreitung von Tugendhaftigkeit und Verhinderung von Lastern“ sorgt.

..تُحيل القضيه للنيابة العامة لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.#إمارة_مكة pic.twitter.com/upIzdHKG4v — إمارة منطقة مكة (@makkahregion) 8. Januar 2018 Mekka Homo-Hochzeit Behörden In diesem Tweet vermelden die Behörden der Mekka-Provinz, dass der Fall an die Generalstaatsanwaltschaft weitergeleitet worden sei, um weitere rechtliche Schritte einzuleiten.