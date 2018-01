„Perfekter Zeitpunkt“ für schwule Ehemänner im Mainstream-TV

Die CBS-Serie „Instinct“ gilt als erstes US-Mainstream-Format mit einer Hauptfigur, die eine intakte schwule Ehe führt. Hauptdarsteller Alan Cumming feiert diesen Vorstoß vor der Television Critics Association als wichtiges Gegenprogramm zu Trump.

× Erweitern Foto: twitter.com/CBSTVStudios Cumming Instinct Bei der Television Critics Association Winter Press Tour feierte „Instinct“-Hauptdarsteller und Co-Produzent Alan Cumming die intakte schwule Ehe seiner Serienfigur Dr. Dylan Reinhart als wichtiges politisches Signal.

Zwei Monate vor ihrem offiziellen Start im US-TV macht die CBS-Serie „Instinct“ dicke Schlagzeilen. Die Adaption des James-Patterson-Romans „Murder Games“ erzählt die Geschichte des schwulen Universitätsprofessors Dr. Dylan Reinhart, der von seiner Vergangenheit als CIA-Agent eingeholt wird, als die New Yorker Polizei ihn darum bittet, sich an der Fahndung nach einem Serienmörder zu beteiligen. So weit, so vertraut. Das Besondere an Reinhart (der in der Serie von Alan Cumming gespielt wird) ist allerdings, dass er in einer glücklichen Ehe mit seinem Mann Andy lebt. In den US-Medien wird „Instinct“ als erste TV-Sendung im Hauptprogramm gepriesen, die eine schwule Hauptfigur hat.

Obwohl die Serie erst im März startet, ist sie schon jetzt in aller Munde. Bei einem Talk, der am Samstag im Rahmen der Winter Press Tour der Television Critics Association in Kalifornien stattfand, wurde die Aufmerksamkeit durch streitlustige Aussagen von Hauptdarsteller und Co-Produzent Alan Cumming angeheizt. Cumming äußerte im Bezug auf die Homosexualität seiner Figur: „Es ist der perfekte Zeitpunkt solche Charaktere zu zeigen. Das muss passieren und ich bin froh, dazu beizutragen.“ Der 52-Jährige ist selbst seit 2007 mit dem Künstler Grant Shaffer verpartnert, den er am 7. Januar 2012 dann noch mal „richtig“ heiratete. Was er genau mit „perfektem Zeitpunkt“ meinte, konkretisierte er mit offensiver Kritik an Trump: „Der Präsident ignoriert die LGBT-Community mit seinem Schweigen, seiner Gewalt und seinen Verfolgungen ganz bewusst." Cummings Trump-Kritik ist nichts Neues. Er twittert häufig bissige Kommentare gegen den US-Präsidenten. Sein Mann Grant hat auf seiner Website sogar eine eigene Kategorie für „Trump Protest Signs“ eingerichtet.

× From best-selling author @jp_books, starring @AlanCumming, #Instinct is a new drama coming soon to @CBS. pic.twitter.com/aF6zW3Zfxh — Instinct (@instinctcbs) 13. November 2017 Instinct Trailer Hier kommt der „Instinct“-Trailer, featuring Alan Cumming und Whoopie Goldberg. Die Serie startet am 11. März.

× Erweitern Bild: grantshaffer.com Trump Shaffer Dies ist nur eines von vier „Trump Protest Signs“, die Cummings Ehemann Grant Shaffer auf seiner Website postet.