Ausgerechnet Merkel!

„startsocial" ist ein Wettbewerb, der sozial tätige Projekte ehrt. Bundeskanzlerin Angela Merkel ist Schirmfrau und übergab in dieser Position heute eine Urkunde an das Aufklärungsprojekt SCHLAU, das an Schulen über queere Liebe aufklärt.

× Erweitern Foto: startsocial e.V. / Thomas Effinger Angela Merkel & SCHLAU Bundeskanzlerin Angela Merkel, Schirmherrin von startsocial e.V., und Dr. Dieter Düsedau, Gründer von startsocial e.V., überreichen die startsocial-Urkunde an Clara Vreden und Andreas Schulze von SCHLAU Bonn.

Ausgezeichnet wurde die Bonner Ortsgruppe von SCHLAU neben 24 anderen Initiativen. SCHLAU steht im besonderen Fokus der „besorgten Eltern" und der „Demo für alle", die mit Falschbehauptungen über angebliche Sexualaufklärung bei Kindern Stimmung gegen die ehrenamtlichen Vielfaltsbotschafter machen.

Insofern dürfte das Bild der Bundeskanzlerin neben den verhassten „Kindergefährdern" in gewissen Kreisen schnell seine Runde drehen. Danke Merkel!