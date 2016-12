Aus für Eurovision in der Ukraine?

Die Ukraine könnte den Eurovision Song Contest 2017 wegen chaotischer Zuständen bei der Organisation und der Finanzierung verlieren.

Das Land, welches den Musikwettbewerb gewinnt, bekommt traditionell die Ehre, diesen im folgenden Jahr auch ausrichten zu dürfen. Das bedeutet, dass nach dem Sieg der Krim-Sängerin Jamala die Aufgabe der Organisation dem ukrainischen TV-Sender NTU zugefallen ist.

Allerdings wird zurzeit davon ausgegangen, dass die Planung für den Wettbewerb im kommenden Jahr bereits um Monate hinter dem Zeitplan liegt. Die Bekanntgabe der Gastgeber-Stadt Kiew wurde wegen Problemen hinter den Kulissen bereits dreimal verschoben. Es gibt auch Befürchtungen, dass NTU versucht die mit dem Wettbewerb verbundenen Infrastrukturkosten an anderer Stelle wieder rein zu holen. Die Gesetzgeber in der Ukraine beschlossen besondere Maßnahmen, welche die Finanzierung für den Eurovision Song Contest regeln sollten. Im vergangenen Monat trat dann aber der Generaldirektor des staatlichen Senders wegen der wachsenden Kosten aus Protest zurück.

×

Der TV-Direktor warnte in einem offenen Brief, dass die Last der Kosten von Eurovision „buchstäblich zulasten von allem anderen gehen", was extreme Bedenken auslöst, da „die Probleme mit dem Budget von Eurovision erhebliche negative Auswirkung auf das künftige Budget des öffentlich-rechtlichen Rundfunksenders" habe.

Inmitten des Chaos haben mehrere Quellen bestätigt, dass sich Führungskräfte der European Broadcasting Union zu einen geheimen Meeting treffen, um endgültig zu entscheiden, ob der Wettbewerb aus der Ukraine abgezogen wird. Es wird davon ausgegangen, dass ein „Back-up-Plan" bereits mit einem Sender eines anderen Landes abgestimmt wurde.

Gerüchten zufolge können Deutschland, Russland, Schweden oder Großbritannien am Ende Gastgeber werden.