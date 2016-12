Aus für Eurovision in der Ukraine?

Die Ukraine könnte das Recht verlieren, Gastgeber des diesjährigen Eurovision Song Contest zu sein. Es wachsen die Bedenken über die chaotische Organisation des Wettbewerbs.

Das Land, das den Musikwettbewerb gewinnt, bekommt traditionell die Ehre, diesen im folgenden Jahr auch ausrichten zu dürfen. Das bedeutet, dass, nach dem Sieg der Krim-Sängerin Jamala, die Aufgabe der Organisation dem ukrainischen TV-Sender NTU zugefallen ist.

Allerdings wird zurzeit davon ausgegangen, dass die Planung für den Wettbewerb im kommenden Jahr, bereits um Monate hinter dem Zeitplan liegt. Die Bekanntgabe der Gastgeber-Stadt Kiew, fand wegen Problemen hinter den Kulissen bereits dreimal später als üblich statt.

Es gibt auch Befürchtungen, dass NTU versucht, die mit dem Wettbewerb verbundenen Infrastrukturkosten zu decken, die durch zehntausende Fans entstehen die jedes Jahr in die Gastgeberstadt pilgern.

Die Gesetzgeber in der Ukraine beschlossen ein besondere Maßnahmen, welche die Finanzierung für den Eurovision Song Contest regeln soll, aber im vergangenen Monat trat dann der Generaldirektor des staatlichen Senders wegen der wachsenden Kosten aus Protest zurück.

Der TV-Direktor warnte in einem offenen Brief, dass die Last der Kosten von Eurovision "buchstäblich zulasten von allem, was geschieht, gehen", was extreme Bedenken auslöst, da "die Probleme mit dem Budget von Eurovision, erhebliche negative Auswirkungen für das künftige Budget des öffentlich-rechtlichen Rundfunksenders" zur Folge haben.

Inmitten des Chaos haben mehrere Quellen bestätigt, dass sich Führungskräfte der European Broadcasting Union zu einen geheimen Meeting am Donnerstag treffen, um endgültig zu entscheiden, ob der Wettbewerb aus der Ukraine abgezogen wird. Es wird davon ausgegangen, dass ein "Back-up-Plan" bereits mit einem Sender eines zweiten Landes abgestimmt wurde.

Gerüchten zufolge können Deutschland, Russland, Schweden oder Großbritannien am Ende Gastgeber werden - wo wir sicher nichts dagegen hätten.

Der stellvertretende Leiter des ukrainischen Nationalfernsehens, Alexander Kharebin, bestätigte, dass Drohungen seitens der EBU erfolgten, den Wettbewerb aus dem Land abzuziehen, es sei denn, dass erhebliche Fortschritt zu erkennen sind.

In einem wütenden Facebook-Post, griff der ukrainische Premierminister Volodymyr Groysman Berichte an, wonach der Wettbewerb nach Russland verschoben werden könnte. Das wäre ein Paukenschlag, der als eine endgültige Demütigung für die Ukraine gesehen werden würde.

Der Premierminister wies darauf hin, dass die Ukraine kämpfen wird, um den Wettbewerb vorzubereiten, und beschuldigt Kritiker der Verbreitung von "Propaganda" und einer "Diskreditierung der Ukraine".

Obwohl die Tickets für den Wettbewerb in der Ukraine noch nicht erhältlich sind, haben viele Fans bereits Flüge und Unterkunft gebucht, und könnten nun am Ende auf den Kosten sitzen bleiben.

Die Ukraine wäre seit 37 Jahren der erste Gewinner des Wettbewerbs, der nicht Gastgeber im darauffolgenden Jahr wird. Der Wettbewerb von 1980 fand in den Niederlanden statt, als Israel zweimal in Folge gewann, und die Ausrichtung des Wettbewerbs im zweiten Jahr ablehnte.

Das Halbfinale des Eurovision Song Contest 2017 findet am 9. Mai und 11. Mai und das Finale am Samstag, dem 13. Mai, statt. Der Wettbewerb soll im Kiewer International Exhibition Centre stattfinden