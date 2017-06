Antoine Griezmann: „Ich würde mich outen"

Der französische Nationalspieler Antoine Griezmann hat sich in einem Interview mit der spanischen Zeitung „El País“ zum Thema Homosexualität im Fußball geäußert. Er ist einer der erfolgreichsten Kicker und Vorbild für Jugendliche.

Der 26-Jährige, der zurzeit für Atletico Madrid spielt, sagte, dass er schwule Spieler auf jeden Fall unterstützen würde. Warum das bisher noch kein Spieler getan hätte, begründet Griezmann damit, dass es im Sport „viele schlechten Menschen“ gebe. So müsse ein Schwuler befürchten, in den Stadien homophob beschimpft zu werden.

Popograpschen und Küssen auf den Mund

Eine entspannt lustige Antwort gab Griezmann auf die Frage, warum sich Fußballspieler so oft gegenseitig an den Po greifen würden: „Weil dieses Körperteil der Hand am nächsten ist.“ Auf den Mund küssen sei nicht so seine Sache, sagte er dann weiter, er könne sich aber vorstellen, dies zu ändern, wenn er Weltmeister oder „Champions League"-Gewinner würde.

„Ich mag das zwar nicht, aber ich werde das in einem Jahr tun, wenn wir die Weltmeisterschaft oder die Champions League gewinnen."

Ist Antoine Griezmann schwul?

Nein. Denn genauso offen, wie er sonst im Interview war, antwortete er auf die Frage, ob er sich denn outen würde mit einem recht klaren Ja. Um dann hinzuzufügen: „Aber natürlich ist das einfacher in der Theorie als wenn es jemanden wirklich betrifft.