Anne Will ist lesbisch, Wilhelm Wieben schwul!

Und Loriot so: „Ach was!" Ja, es gibt sie. Homosexuelle ARD-Moderator*innen. Und ja, darüber darf auch berichtet werden. Genauso wie darüber, dass Tagesschausprecher Jens Riewa mal behauptet hat, mit Schlagersängerin Michelle geschlafen zu haben. Aber!

× Erweitern Foto: Screenshot „Neo Magazin Royal" Jens Riewa Böhmermann Der Zettel des Anstoßes

Der gleiche Jens Riewa, der schon vor Jahren – und damals sogar nicht ganz zu unrecht – gegen queere Verlage vorging, die behaupteten, er sei schwul, hat sich in erster Instanz gegen das Nachrichtenmagazin queer.de durchgesetzt und Teile der Berichterstattung über eine Sendung „Neo Magazin Royale" mit Jan Böhmermann untersagt. Zwar darf der Satiriker mit dem historischen Vorfall um die Gerüchteküche Scherze machen (jedenfalls ist die Sendung bis heute online und von Klagen ist nichts bekannt), queer.de darf aber nicht wiedergeben, was konkret in der Sendung passiert ist.

× Erweitern Hierüber darf queer.de nicht schreiben. Viel Spaß beim Anschauen!

Außerdem ließ Riewa ein Zitat aus einem Artikel der taz und Jan Feddersen von 2002 verbieten (bei queer.de, nicht jedoch bei der taz, wo der Artikel nach wie vor online ist).

queer.de will weiter kämpfen

Nein, queer.de hat nicht über die sexuelle Orientierung von Jens Riewa spekuliert. Auch keine Behauptungen aufgestellt. Ausschließlich wurde über eine Sendung im ZDF berichtet und eine „historische" Rückschau auf die Causa Jens Riewa gemacht. Dass das Landgericht Hamburg die einstweiligen Verfügung bestätigte, ist ein Skandal. Micha Schulze, Geschäftsführer bei queer.de, kündigte an, in die nächste Instanz zu gehen.