ALLES GUTE, BURAK ÖZDEMIR

Burak Özdemir ist ein Mann der Gegensätze. Als Komponist und Fagottspieler gelingt ihm virtuos der Spagat zwischen Barock und Moderne, zwischen klassischer und elektronischer Musik.

Özdemir hat bereits mit der weltweit gefeierten Choreographin Sasha Waltz, dem Ausnahmepianisten Fazil Say und dem Produzenten Matthew Herbert zusammengearbeitet und schreibt Musik für Opern, Commercials und Kinofilme.

Was bewegt einen jungen Musiker wie Özdemir, sein Leben der klassischen Musik zu widmen, und gleichzeitig in Klubs zu feiern? Welche zeitgenössischen Bezüge finden sich in der Musik Bachs? Und wieso überhaupt eine weitere Bach-Einspielung? Diese und weitere Fragen haben wir dem Wahlberliner Özdemir diskutiert, der in Istanbul aufgewachsen ist und in Berlin an Universität der Künste und in New York an der renommierten Juilliard School studiert und seinen Abschluss gemacht hat. Wer Silvester in Berlin feiert, hat die Möglichkeit Özdemir live mit seinem Ensemble im Radialsystem zu erleben, mit seiner Premiere Fuga The ElectroBaroqueOpera, in der er PergolesiKompositionen mit Elementen des Jazz, elektronischer Musik und orientalischen Klängen kombiniert. Allen anderen sei sein aktuelles Album Bach: The Silent Cantata wärmstens empfohlen, für das Özdemir Bach neu arrangiert hat. Darin übernimmt das Fagott die Gesangstimme und legt neue Facetten in den Kompositionen Bachs offen.

DU HAST MIT DEINEM BAROCKENSEMBLE MUSICA SEQUENZA BACH NEU EINGESPIELT. WARUM GERADE BACH? SCHLIEßLICH GIBT ES ZAHLREICHE INTERPRETATIONEN.

Der Auslöser für das Album Bach: The Silent Cantata war mein Wunsch, mich musikalisch mit dem Thema Kommunikation in der heutigen Zeit auseinanderzusetzen. Sowohl ihrer Vor- als auch Nachteile. Ausgangspunkt ist hierfür ein Gedicht von mir, das auch in dem CD-Booklet abgedruckt ist. Im Anschluss folgte eine intensive Recherche, welcher Komponist dafür in Frage kommen könnte. Bach stand zu Anfang gar nicht fest. Nach einiger Zeit stieß ich auf seine geistlichen Werke, die das Thema Liebe sehr ausführlich behandeln, natürlich unter einem christlichen Aspekt. Als ich Bachs Kompositionen dagegen auf einer rein musikalischen Ebene betrachtet habe, wurde es eine zeitlose, eine universelle Liebe. Bachs Musik ist so ausdrucksstark, so emotional, dass ich mir sicher war, dass sie auch ohne Text die Gefühle transportieren kann. Er hat über 300 Kantaten geschrieben, durch die ich mich alle durchgelesen habe, und nach und nach meine Auswahl für die CD getroffen habe. The Silent Cantata ist meine ganz persönliche Essenz von Bachs Kantaten, die ich für Fagott neu arrangiert habe. Das Besondere bei meinem Album ist neben dem Fagott als zentrales Instrument, dass der Solist bei jedem Stück in eine andere Rolle schlüpft. Das Fagott hat eine tonale Vielfalt, die keine menschliche Stimme leisten könnte. Auf dem Album spiele ich alle Gesangsstimmen, von Sopran über Alt und Tenor bis hin zum Bass selber. Hätte man das Album mit Gesang eingespielt, hätte man für jedes Stück einen anderen Sänger engagieren müssen.

WIESO SPIELST DU FAGOTT? WARUM GIBT ES SO WENIGE EINSPIELUNGEN MIT FAGOTT ALS SOLOINSTRUMENT?

Das Fagott ist ein Instrument das sich wunderbar für Artikulation eignet. Bei Gesangsinterpretationen wird jede einzelne Silbe, jeder einzelne Vokal artikuliert. Wenn ich Fagott spiele, artikuliere und atme ich wie ein Sänger. Fagottspielen ist für mich singen. Das Fagott hat eine originäre Gesangsqualität, die ich mit meinen Neuarrangements zum Teil erstmals präsentiere. Nach Konzerten sprechen mich regelmäßig Klassikliebhaber an, dass sie überhaupt erstmals gehört haben, wie ein Fagott eigentlich klingt und welches große tonale Spektrum es hat. Normalerweise lassen die Komponisten das Fagott immer mit Bass und Cello zusammenspielen, um diese Instrumente zu unterstützen. Es gibt ein paar wenige Komponisten, die die Gesangsqualität des Fagotts erkannt haben, wie z. B. Strawinsky. Diese Unterschätzung des Fagotts finde ich jedoch spannend. Wir leben im 21. Jahrhundert, und erst jetzt werden die Gesangsqualitäten des Fagotts ausgelotet, das aus dem 16. Jahrhundert stammt. Daran arbeite ich.

ZWISCHEN BAROCK UND HEUTIGER ELEKTRONISCHER MUSIK LIEGEN GUT 400 JAHRE MUSIKGESCHICHTE. WIE KAMST DU DAZU, DIESE BEIDEN GENRES ZU VERBINDEN?

Als ich noch in Istanbul lebte, gründete ich bereits ein Duo-Ensemble für Fagott und elektronische Musik. Es reizte mich, die Möglichkeiten des Fagotts als Soloinstrument zu erforschen und es mit Klubmusik zu kombinieren. Bei meinem Studium an der Juilliard School hatte ich die Möglichkeit, dies weiter zu verfolgen und mit meiner Abschlussarbeit, der elektroakustischen Oper Fuga zu krönen. In den letzten zehn Jahren habe ich durch meine weltweiten Konzerte im Bereich der Alten Musik, der zeitgenössischen und der elektronischen Musik vielfältige musikalische Erfahrungen gesammelt, die jetzt in meine Projekte einfließen lasse, wie zum Beispiel in mein aktuelles Album Bach: The Silent Cantata. Als verbindendes Element findet sich sowohl in der Barockmusik als auch in der zeitgenössischen Musik die Improvisation. Deshalb gibt es in meinem Ensemble Musica Sequenza auch immer Platz für Improvisation. Man könnte sogar soweit gehen und sagen, dass es musikalische Parallelen gibt, die die beiden Genres kompatibel machen. Mein Background ist die Klassik, ich stelle sie aber immer in einen neuen Kontext, wie bei meinem Vivaldi-Album, oder jetzt aktuell bei Bach. Ich möchte Klassik wieder einem jüngerem Publikum zugänglich machen. Dafür muss die Klassik von ihrem Sockel heruntergehoben werden und in einen Dialog mit der heutigen Generation treten. Deshalb ist es mir so wichtig, dass in Klubs auch Klassik aufgeführt wird. Während sich andere musikalische Stile untereinander mischen und neu definieren, geschieht dies nicht mit der Klassik. Mein Ziel ist es: dass sich klassische Musik auch im Klubkontext etabliert, dass sie zum Feiern und Tanzen gespielt wird. Die Klassik hat uns auch heutzutage etwas zu sagen, in Bezug auf unser aktuelles Leben. Deshalb habe ich auch das Album Bach: The Silent Cantata eingespielt.