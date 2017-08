Seid stolz auf Euch!

× Erweitern Foto: Anti Virus Magazine 74 Alexis Tsipras

Erst vor wenigen Tagen hat die griechische Regierung unter Ministerpräsident Alexis Tsipras der Öffentlichkeit ein Gesetz vorgestellt, dass verschiedene Geschlechter-Identitäten anerkennt. In einem Interview mit dem griechischen LGBTIQ*-Magazin Anti Virus zeigte sich der Regierungschef „glücklich und stolz“, dass in Zukunft jeder selbst das Recht haben soll, seine Geschlechter-Identität auf Ausweisdokumenten selbst bestimmen zu können. Bürger und Organisationen haben nun die Möglichkeit, ihre Meinung zu der Gesetzesvorlage zu äußern. Kritik kam bereits von der Griechischen Vereinigung zur Unterstützung von Trans-Menschen, etwa, weil Minderjährige von dem Prozess ausgeschlossen sind und Transgender vor einem Identitätswechsel nicht verheiratet sein dürfen.

Schritt für Schritt

„Wie haben um Feedback und konstruktive Kritik von Bürgern, sozialen Bewegungen und Organisationen gebeten, um Verbesserung dort zu machen, wo sie nötig sind“, so Tsipras. Der Ministerpräsident, unter dessen Verantwortung Ende 2015 in Griechenland die zivile Partnerschaft für Lesben und Schwule eingeführt wurde (blu berichtete), äußert sich im Interview auch zum Thema Homoehe. Es sei besser, einen Schritt, nach dem anderen zu machen, so Tsipras.

Das gesamte Interview, in dem Tsipras der griechischen LGBTIQ*-Commuity Mut macht, stolz auf sich zu sein, gibt es unter www.avmag.gr (Die englische Übersetzung schließt sich an den griechischen Text an).