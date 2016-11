Späte Diagnose von HIV: Großbritannien schlägt Alarm

HIV-Erstdiagnosen im Spätstadium haben in Großbritannien ein alarmierendes Niveau erreicht. Bei vier von zehn Patienten ist das Immunsystem bereits irreparabel durch das HI-Virus beschädigt.

Im Vorfeld der nationalen HIV-Test-Woche in Großbritannien, hat der Geschäftsführer des Terrence Higgins Trust, Ian Green, zu einem „Kulturwandel" in der Einstellung zu HIV-Tests und zu einer „Entmystifizierung" aufgerufen, um das Virus frühzeitig zu erkennen und damit Leben zu retten.

Trotz der leichten Verfügbarkeit von HIV-Tests in Großbritannien bringt das Verfahren immer noch eine soziale Stigmatisierung mit sich, weshalb viele Menschen keinen Test machen. Als Prinz Harry auf Facebook in diesem Jahr live einen HIV-Test durchführte, registrierte der Terrence Higgins Trust einen fünffachen Anstieg der Nachfrage nach Selbsttest-Kits. Green erklärt aber auch, dass noch große Fortschritte gemacht werden müssen, um späte Diagnosen zu verhindern.

„Der 'Prinz-Harry-Effekt' zeige, dass es gerade jetzt viel Arbeit gibt und das Stigma um HIV-Tests in Angriff genommen werden muss – sobald eine Prominente Person vormacht wie einfach es ist einen HIV-Test zu machen, verfliegt die Angst der Menschen davor", sagte Green.

Den Menschen die Angst vor einem HIV-Test zu nehmen ist der wichtigste Schritt zur Gesundheit und verhindert, dass Menschen keine Kenntnis von ihrer HIV-Infektion haben.

Nach Angaben von Public Health England befinden sich viele heterosexuelle Männer (55 Prozent), gefolgt von schwarzen afrikanischen Männern und Frauen (53 Prozent) und heterosexuellen Frauen (49 Prozent) bei der Erstdiagnose bereits im Spätstadium der HIV-Infektion.

Männer, die Sex mit Männern haben, liegen bei Erstdiagnosen im Spätstadium unter dem Durchschnitt (30 Prozent), haben aber insgesamt immer noch ein höheres Infektionsrisiko.

„Die HIV-Epidemie ist nicht verschwunden; die hohe Anzahl an späten Erstdiagnosen ist alarmierend und nicht akzeptabel und wohl ein Hauptgrund für die Ausbreitung von HIV in Großbritannien", sagte Green.

„Wir haben bereits ein mächtiges Werkzeug, welches dabei helfen könnte, die Epidemie zu stoppen: Den HIV-Test. Menschen, die ihren Status kennen, können auch eine wirksame Behandlung erhalten, die das Virus und die Weitergabe stoppt. Aber zu viele Menschen machen keine HIV-Tests – vielleicht aus Angst vor dem Ergebnis oder der Annahme, dass sie nicht gefährdet sind."

Kostenlose HIV-Tests werden in Krankenhäusern, bei Gesundheitsämtern, bei Community-Veranstaltungen und bei vielen Organisationen angeboten. Mit Selbsttest-Kits kann der Test in Großbritannien sogar zu Hause gemacht werden.

TV-Arzt Dr. Christian Jessen sagt vor der nationalen HIV-Test-Woche in Großbritannien, die am Samstag beginnt: „Ich erlebe oft, dass die Menschen wirklich Angst davor haben, einen HIV-Test zu machen – sie haben Angst und sehen den Test als Problem, was er aber nicht ist. Ein Test gibt ihnen Kontrolle", sagte Jessen. Und weiter sagte er: „Die Herausforderung besteht nun darin, das Stigma loszuwerden, dass die Menschen in erster Linie davon abhält sich testen zu lassen. Je eher wir das schaffen, desto schneller können wir HIV stoppen. "