Alabama: Polizei schützt Ku-Klux-Klan beim CSD

Der Ku-Klux-Klan (KKK) existiert in Amerika seit dem Bürgerkrieg. Am vergangenen Sonntag protestierte die rassistische Organisation gegen CSD in der amerikanischen Kleinstadt Florenz im Bundesstaat Alabama.

In zwei separaten Facebook-Posts, die während der Veranstaltung veröffentlicht wurden, erklärte das Florenz Alabama Police Department (FAPD), dass es die „Pflicht und Ehre war, die Sicherheit beider Gruppen zu gewährleisten".

Etwa 400 LGBTIQ*s und Unterstützer besuchten die Parade am Sonntag. Die Pride in der Kleinstadt wurde von Equality Shoals, einer neu gegründeten LGBTIQ*-Organisation veranstaltet und war als Schwesterveranstaltung zur zeitgleich stattfindenden Pride in Washington D.C. gedacht.

Laut Equality Shoals protestierten etwa 10 bis 12 KKK-Mitglieder am Start- und Endpunkt der Parade im Wilson Park in der Innenstadt von Florenz. Einige der KKK-Mitglieder trugen Klan-Roben, Insignien und wehten mit KKK-Flagge.

Obwohl die FAPD die KKK-Präsenz überwacht und keine Gewalt oder Verhaftungen festgestellt hat, haben ihre Facebook-Posts, die während der Veranstaltung veröffentlicht wurden, für Verwunderung gesorgt.

Der erste Posten benutzte einen Hashtag, der scheinbar auf den KKK als „Verteidiger des Konföderierten Kreuzes" hindeutete, ein offensichtlicher Hinweis auf die Schlachtflagge, die von den südlichen Pro-Sklavereistaaten während des Bürgerkriegs genutzt wurde.

Einige Anhänger der konföderierten Flagge behaupten, dass die Flagge „Erbe, nicht hassen" zum Ausdruck bringe. Eine aktuelle Studie der Washington Post stellt jedoch fest, dass die Flagge weitgehend während der Bürgerrechtsbewegung in den 1960er Jahren als Symbol der Opposition gegen Rassenintegration und schwarze Bürgerrechte verwendet wurde. Es ist unklar, ob der KKK eine Genehmigung für die Demonstration im Park hatte.