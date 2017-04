AfD wählt lesbische Frau ins Spitzenteam

Auf ihrem Bundesparteitag in Köln hat die rechtspopulistische Alternative für Deutschland (AfD) den realpolitischen Kurs der Parteivorsitzenden Frauke Petry abgelehnt und setzt mit Alexander Gauland und Alice Weidel als Spitzenteam auf Konfrontation.

× Erweitern Foto: Flickr/Metropolico.org/CC BY-SA 2.0 Frauke Petry und Alice Weidel Frauke Petry und Alice Weidel. Foto: Von Flickr-User Metropolico.org - Eigenes Werk, CC BY-SA 2.0

Bereits gestern wurde der Antrag Frauke Petrys, der einen gemäßigten Kurs mit dem Ziel einer Regierungsbeteiligung vorsah durch einen Antrag auf Nichtbefassung abgelehnt. Heute setzten sich dann der als rechtskonservativ geltende Alexander Gauland und die lesbische Direktkandidatin aus Baden-Württemberg, Alice Weidel als Spitzenteam für den Bundestagswahlkampf durch.

×

Lesbisch, aber höchst umstritten

Bundesweit bekannt wurde Weidel, als sie in der ARD-Sendung Maischberger Bundeskanzlerin Angela Merkel "selbstverständlich" Mitschuld am Tod einer jungen Frau im Breisgau gab, die mutmaßlich von einem Flüchtling ermordet worden war.

Erst zu Ostern schockierte Weidel mit fast menschenverachtenden Posts bei Facebook, in denen sie das Retten von Flüchtlingen aus dem Mittelmeer als "grenzenlose Verblödung" bezeichnete, dass nur das Schleppergeschäft stützen würde. Eine Antwort, ob sie das Ertrinkenlassen weniger verblödet empfindet, blieb sie schuldig, ließ aber den Kommentatoren freies Hetzspiel.

×

Ihre Homosexualität kam erstmals in einem Interview mit der Zeit und wenig später in der besagten Sendung von Maischberger an die Öffentlichkeit. Klare Aussagen, wie es als lesbische Frau mit Partnerin und Kind möglich sei, ein Grundsatzprogramm einer Partei mitzugestalten, die zum Beispiel dem eigenen Kind schulische Aufklärung über die Lebensform der eigenen Mütter untersagen will, blieb sie schuldig.

Genauso, wie eine Antwort auf die Entgleisung des Düsseldorfer AFD-Politikers David Christopher Eckert, der zur Einweihung eines Denkmals für die lesbischen Opfer des Nationalsozialismus postetet: