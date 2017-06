AfD fordert Finanzierungsstopp und Auflösung queerer Projekte

Während sich die lesbische Spitzenkandidatin der AfD Alice Weidel in Interviews um klare Positionen zu homofeindlichen Passagen im Wahlprogramm windet, machen ihre Kolleg*innen in Brandenburg Nägel mit Köpfen.

× Erweitern Foto: Olaf Kosinsky / CC BY-SA 3.0 de / wikimedia.org Plenarsitzung vom 9. März 2016 des Landtages Brandenburg. Rechts: Fraktionsvorsitzender der AfD in Brandenburg und Spitzenkandidat Alexander Gauland, noch weiter Rechts Birgit Bessin.Foto: Olaf Kosinsky - Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0 de, Link

Auf einer Pressekonferenz stellte die Landtagsfraktion der AfD in Brandenburg den Antrag „Brandenburg stellt finanzielle wie ideelle Unterstützung der Landeskoordinierungsstelle für LesBiSchwul und Trans ein“ vor. Er sieht vor, die Kooperation mit dem eingetragenen Verein Koordinierungsstelle zu beenden und diese „bis Ende 2018 aufzulösen“. Außerdem fordert er dazu auf, „alle damit in Verbindung stehenden Vereine, Gruppen und Aktivitäten nicht weiter finanziell zu unterstützen.“

Minderheiten dürfen existieren

In der Pressekonferenz folgte zur Begründung dann die gesamte Bandbreite, teilweise in sich widersprüchlicher „Argumente“, warum queere Aufklärungsarbeit „überflüssig“ sei. Der Staat habe ja bereits „alle tatsächlichen oder vermeintlichen Benachteiligungen und strafrechtlichen Sanktionen gegen diese Gruppen abgeschafft.“ Durch weitere Unterstützung käme es zu einer „Privilegierung dieser Gruppen“ und „tendenziellen Benachteiligung“ heterosexueller Mehrheiten.

Bereits beim im Video erwähnten ersten Antrag hatte die Sprecherin Birgit Bessin als Beleg gegen unterstellte Homophobie gesagt, es gäbe ja „diese Homosexuellen in der AfD“ und weitere Gruppierungen, was in Ordnung sei und von der AfD unterstützt würde, „denn auch Minderheiten dürften logischerweise existieren.“