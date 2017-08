Abschiebung Schwuler in den Irak stoppen!

Vier schwule Männer aus dem Irak sind in Gefahr abgeschoben zu werden. Sie könnten in ihr Land zurückgeschickt werden, wo LGBTIQ*-Personen ständig der Gefahr ausgesetzt sind, angegriffen, gefoltert und ermordet zu werden.

× Erweitern Foto: Franz Sauerteig Queer Refugees

Das Queer Refugees Network Leipzig macht mit einer Kampagne in Kooperation mit „ALL OUT" auf die weiterhin bestehenden Missstände und die Unsicherheit der vier Menschen aus dem Irakaufmerksam machen. Die Petition richtet sich an das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und fordert Asyl für diese vier Männer sowie die Anerkennung der Tatsache, dass LGBTIQ* im Irak verfolgt werden und nicht sicher leben können.

Informiere dich und unterstützen die Betroffenen mit deiner Unterschrift unter:

https://go.allout.org/de/a/iraq-not-safe/