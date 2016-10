Ab sofort in der schwulen Hausapotheke: Die PrEP ist da!

Nun ist es endgültig so weit: Gut Betuchte können sich ab sofort bei ihrem Arzt des Vertrauens die Pille gegen HIV verschreiben lassen. Truvada ist für viele die zweite blaue Tablettenrevolution nach Viagra.

Hersteller Gilead teilte heute mit, dass die Auflagen der Europäischen Kommission erfüllt worden seien, also mit Deutschen Zulassungsbehörde abgestimmte Schulungsmaterialien für Ärzte und Patienten zur Verfügung stehen.

Die Materialien umfassen neben der Fachinformation:

eine PrEP-Informationsbroschüre für Ärzte mit dem Titel “Wichtige Sicherheitshinweise für Verordner zu Truvada® zur Prä-Expositions-Prophylaxe (PrEP)“

eine PrEP-Checkliste für Verordner

eine PrEP-Informationsbroschüre für Anwender mit dem Titel „Informationsbroschüre für Personen mit Truvada® zur Prä-Expositions-Prophylaxe (PrEP)“ (zur Abgabe durch die Ärzte)

eine PrEP-Erinnerungskarte für Anwender (zur Abgabe durch die Ärzte)

Die Schulungsmaterialien zur Anwendung von Truvada zur Prä-Expositions-Prophylaxe (PrEP) wurden in Abstimmung mit dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) als Teil der Zulassungsauflagen zur Risikominimierung erstellt. Truvada für die Prä-Expositions-Prophylaxe ist in Kombination mit Safer Sex-Praktiken Teil einer Gesamtstrategie zur Prävention für Personen mit hohem HIV-Infektionsrisiko. Dabei sieht das Präventionskonzept unter anderem auch regelmäßige ärztliche Beratungen und Kontrolluntersuchungen vor. So müssen vor der Anwendung von Truvada zur PrEP und während der Anwendung regelmäßig HIV-Tests erfolgen, um sicherzustellen, dass die Anwender HIV-negativ sind. Außerdem sind regelmäßige Laboruntersuchungen (zum Beispiel HBV, STIs) erforderlich.

Damit sind alle von Ärzten und Beratungsstellen im Vorfeld gewünschten Voraussetzungen für eine verantwortungsvolle Einführung der PrEP gegeben.

Das Medikament Truvada ist sowohl in der HIV-Therapie, als auch in der PrEP zugelassen.

Nur ein Faktor könnte dem gesamten Projekt Schaden: der Preis. Rund 800 Euro kostet eine Behandlung im Monat. Ein Kostenfaktor, den sich nur wenige leisten können. Dass die gesetzliche Krankenkasse einspringen wird, ist eher unwahrscheinliche. So schrieb uns der Pressesprecher des GKV-Spitzenverbands auf Nachfrage: „Eine Finanzierung der Tabletten durch die gesetzlichen Krankenkassen als Mittel zur Prävention wäre jedoch durch das Sozialgesetzbuch nicht gedeckt und kann deshalb nicht erfolgen. Im SGB V, § 12, Abs 1 ist vorgegeben, dass die Leistungen der GKV „ausreichend, zweckmäßig und wirtschaftlich“ sein müssen und „sie dürfen das Maß des Notwendigen nicht überschreiten“. Mit dem Kondom gibt es eine bewährte und leicht zugängliche Methode, einer HIV-Infektion vorzubeugen."

So stellen sich mit dem heutigen Tage dringende Fragen: