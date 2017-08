Aaron Carter ist bisexuell

Im Alter von 29 Jahren hat sich am Wochenende Aaron Carter, der kleine Bruder von Backstreet-Boys-Star Nick Carter, auf Twitter als bisexuell geoutet. Es war wohl ein belastendes Geheimnis.

× Erweitern Foto: twitter.com/aaroncarter Aaron Carter

Laut Tweet habe Aaron schon mit 13 auf Jungs und Mädchen gestanden, sei sich der Sache aber erst in einer Beziehung mit einem Mann im Alter von 17 sicher gewesen. Danach habe er das Geheimnis mit sich rumgetragen, was nicht gut war. Carter: „Es macht mir keine Schande, es ist aber eine Last und eine Bürde, an der ich lange Zeit festgehalten habe und die ich von mir heben lassen will."

Seinen Post schließt er mit einem vielsagenden Zitat von Boy George: