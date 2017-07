100 Jahre nach Hirschfeld: Berlin könnte „queeren Leuchtturm" bekommen

Ein „Elberkirchen-Hirschfeld-Haus" ist möglich und finanzierbar. Es kann schon 2019 eröffnet werden – im 100. Jahr nach Gründung des von Magnus Hirschfeld in Berlin gegründeten und von den Nationalsozialisten zerstören Instituts für Sexualwissenschaft. Das ist das Ergebnis einer Machbarkeitsstudie, die heute in Berlin vorgestellt wurde.

× Erweitern © Andreas Foidl Klaus Lederer Überreichung der Studie zum „Elberkirchen-Hirschfeld-Haus" an Kultursenator Dr. Klaus Lederer

Im Auftrag der Initiative Queer Nations e.V. hat die Belius GmbH in Kooperation mit den queeren Archiv-, Museums- und Bildungsinstitutionen die Studie zur Machbarkeit eines queeren Geschichts- und Bildungshauses erarbeitet. Sie folgt damit dem Koalitionsvertrag des rot-rot-grünen Senats, in dem steht:

„Berlin ist der Geburtsort der modernen Emanzipationsbewegung von LSBTTIQ*. Die Koalition bekennt sich zu dieser Geschichte und zur Wiedererrichtung des von den Nazis zerstörten Magnus-Hirschfeld- Instituts. Die Koalition unterstützt die Idee eines Elberskirchen-Hirschfeld-Hauses und wird den partizipativen Prozess seiner Umsetzung begleiten.“

Es soll demnach ein Haus in der Mitte Berlins sein – eine Herberge für alle lesbischen, schwulen Archive und die der Trans*- und Intermenschen. Darüber hinaus soll in ihm die queere Museumslandschaft Berlins Heimat finden – auch im Sinne einer Kulturgeschichte der Sexualitäten. Dieses Haus wird ebenso eine Werkstatt für queere Bildungsträger*innen in Berlin sein.

× Erweitern Foto: CSD Berlin e.V. Michael Müller Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller und die CSD-Vorständ*innen Monique, Dirk und Tatjana vor der Gedenktafel für die homosexuellen Opfer des Nationalsozialismus. Anlass war die Flaggenhissung für die Respect Gaymes.

Regierender Bürgermeister steht hinter dem Projekt

Michael Müller:

„Ein Haus, das die vielen dezentral organisierten Archive, Kultur- und Bildungseinrichtungen unter seinem Dach zusammenführt, die in der queeren Szene unserer Stadt arbeiten -- das soll das Elberskirchen-Hirschfeld-Haus sein. Offen nach innen in die Szene und zugleich offen hin zur Gesellschaft, das ist das überzeugende Konzept für dieses Haus, das an die mit wichtigen Persönlichkeiten wie Johanna Elberskirchen und Magnus Hirschfeld verbundenen Berliner Traditionen anknüpft. Ein solches Haus ist einmalig in Europa, und es steht für das Image Berlins als liberale, offene und tolerante Metropole.“