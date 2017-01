Designierter US-Justizminister unter Beschuss

Jeff Sessions, designierte US-Justizminister im Kabinett Trump steht ein hartes Conformation Hearing bevor. Ein demokratischer Senator will gegen ihn aussagen und dabei auf Datensammlungen von „Human Rights Campaign" setzen.

× Erweitern Trump Es wurde schnell reagiert. Inzwischen ist auch die „gays fighting back"-Variante im Internet erhältlich.

Die Conformation Hearings sind Anhörungen durch den Kongress und dienen in den USA zur Prüfung der vom (zukünftigen) Präsidenten nominierten Kabinettsmitglieder. Sessions ist bekannt als einer der konservativsten Anti-LGBT-Mitglieder des amerikanischen Kongresses. Seine „Kongress-Scorecard" der Organisation Human Rights Campaign, der größten Organisation für LGBT-Rechte in den USA, weist ein 0-Prozent-Rating bezüglich LGBT-Rechten auf. Der wohl zukünftige Justizminister der USA kämpfte gegen die gleichgeschlechtliche Ehe und den Diskriminierungsschutz für LGBTs, und will Homosexuellen den Dienst im Militär wieder verbieten. Während seiner Tätigkeit als Generalstaatsanwalt in Alabama 1996 versuchten Sessions, homosexuellen Gruppen das Treffen an staatlichen Universitäten zu verbieten. Diese Woche steht er vor einer schwierigen Bestätigungsanhörung, in der die Human Rights Campaign den Mitgliedern des Kongresses einen Bericht unterbreitet, in dem sie „alarmierende Aufzeichnungen über die Gleichberechtigung von LGBTTQs" vorlegt und bemerkt, dass der zukünftige Justizminister „sein Leben im öffentlichen Dienst dafür aufgewendet hat, die Gerechtigkeit für und Gleichstellung von LGBTQs zu verhindern".

×

Der demokratische Senator Cory Booker, ein Kämpfer für LGBT-Gleichstellung, hat angekündigt, dass er gegen Sessions Bestätigung votieren wird. Er sagte: „Mir ist die Entscheidung gegen einen Senatskollegen auszusagen nicht leicht gefallen. Aber die immensen Befugnisse des Justizminister in Verbindung mit den tief beunruhigenden Ansichten dieses Kandidaten, waren ein Appell an mein Gewissen." Der Präsident von „Human Rights Campaign", Tschad Griffin, sagte: „Donald Trump's Auswahl für den Posten des Justizministers richtet sich gegen viele Amerikaner – LGBTQs, Frauen, Menschen mit anderer Hautfarbe und Einwanderer – um nur einige zu nennen. Trump's Entscheidung, Sessions für diese Position zu ernennen, ist ein weiteres kaltes Zeichen, dass die Regierung von Donald Trump gegen die Gleichstellung der LGBTTQ-Amerikaner steht.

Das amerikanische Volk verdient es, über die Aufzeichnungen über die Mitglieder des zukünftigen Trump-Kabinetts informiert zu werden – und wir von Hunan Rights Campaign werden sie zur Rechenschaft ziehen."

In einer vorbereiteten Stellungnahme Sessions behauptet er, er verstehte LGBTs. Er schrieb: „Sie können absolut sicher sein, dass ich die unermessliche Verantwortung verstehe, die ich hätte. Ich bin nicht naiv. Ich bin mir der Bedrohung bewusst, dass die steigenden Verbrechensraten eine Gefährdung der Sicherheit unseres Landes darstellen. Ich kenne die Bedrohung durch den Terrorismus. Ich verstehe die Geschichte der Bürgerrechte und die schrecklichen Auswirkungen, die unerbittliche und systematische Diskriminierung und die Verweigerung der Stimmrechte auf unsere afroamerikanischen Brüder und Schwestern hatten. Ich habe es erlebt. Ich verstehe die Forderungen der Gerechtigkeit und Fairness der LGBT-Gemeinschaft. Ich verstehe die lebenslangen Narben von Frauen, die Opfer von Angriff und Missbrauch sind."