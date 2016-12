8-Wochen HIV-Prävention wird getestet

Eine erste groß angelegte klinische Studie an Menschen, zum Test eines injizierbaren Medikaments für die HIV-Prävention, dass für eine weit längere Zeit wirksam sein soll als die tägliche PrEP, hat jetzt begonnen.

Es handelt sich um 4.500 Männer, die Sex mit Männern haben, sowie Transgender Frauen, die Sex mit Männern haben. Die Studie findet an 45 Spots in Amerika, Asien und Afrika statt. Jede Person, die an der Studie teilnimmt, ist 18 Jahre oder älter, und hat ein hohes Risiko für eine HIV-Infektion.

Das National Institutes of Health in Bethesda (USA) trägt die Kosten dieser historischen Studie, die am 21. Dezember begann. Die Forscher werden untersuchen, ob diese injizierbare Form des Anti-HIV-Medikament 'Cabotegravir' Männer und Transgender Frauen vor einer HIV-Infektion schützt und das mindestens so gut wie Truvada, das täglich als Tablette eingenommen werden muss.

Truvada ist der Markenname der HIV-Prä-Expositionsprophylaxe, auch bekannt als PrEP, und enthält die beiden Anti-HIV-Medikamente, Emtricitabin und Tenofovir Disoproxil Fumarat. Es ist in der EU zugelassen und auch in Deutschland erhältlich.

Der große Unterschied ist die Dosierung für das injizierbare Medikament, welches nur einmal alle 8 Wochen gespritzt werden muss.

Wenn es funktioniert, könnte ein Injektion alle zwei Monate für einige Leute eine bessere Lösung sein, als eine Truvada-Pille jeden Tag einzunehmen.

Aber wie werden uns wohl noch etwas gedulden müssen. Die Ergebnisse der Studie werden, nach Informationen des Medical Life Science, erst in etwa fünf Jahre bekannt gegeben.