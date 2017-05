50 Jahre Haft für Sexhandel mit jungen Männern

Sean Crumpler, ein 50-jähriger Mann aus dem US-Bundesstaat Colorado, wurde am Montag zu 50 Jahren Haft verurteilt. Crumpler wurde ursprünglich in 21 Fällen des Sexhandels angeklagt. Er gestand drei Fälle für die er dann verurteilt wurde.

Crumpler wurde verhaftet, als er zusammen mit zwölf jungen Männern im Alter von 16 bis 21 Jahren aufgegriffen wurde. Das Mindestalter für einvernehmliche sexuelle Handlungen liegt in Colorado bei 17 Jahren, wenn der Sexualpartner über 21 Jahre alt ist.

Crumpler hatte homosexuellen Ausreißern einen Platz zum Leben angeboten. Er begeisterte junge Männer, die von ihren Eltern vor die Türe gesetzt worden waren, sich zu outen. Ein Bekannter eines der Opfer sagte:

„Als er rausgeschmissen wurde, war er vier bis fünf Monate auf den Straßen von Denver, wo er von Meth abhängig und verprügelt wurde. Ihm wurden alle seine Zähne ausgeschlagen und dann kommt so ein Ritter in glänzender Rüstung [Crumpler] daher und sagt, dass er sich um alles kümmern wird, alle medizinischen und zahnmedizinische Rechnungen, alle Drogen, die du haben willst."

Crumpler sagte, er habe den Jungs nur helfen wollen. Die Realität sah anders aus: Von allen Jungs wurden erwartet, dass sie Sex mit ihm haben, wann immer er wollte. Crumpler ist HIV-positiv. Während die Staatsanwälte nicht sagen wollten, ob eines seiner Opfer positiv auf HIV getestet wurde, gibt es Aussagen von Opfern darüber, dass einige der anderen Jungs in Ihrer Zeit in dem Haus erstmals positiv getestet wurden und Medikamente einnahmen.

Diejenigen, die bei Crumpler geblieben waren, wurden auch gezwungen, Tätowierungen mit seinem Namen machen zu lassen. Eines der Opfer erklärte, dass die Tätowierungen „alle anderen Sugardaddys abhalten sollten, wenn sie zum Feiern gingen oder in einem Klub waren." Die jungen Männer bemerkten nicht, dass sie ausgenutzt wurden. Die, die im „Orgy House" wohnten, verbrachten Zeit mit Videospielen, Netflix und Pornografie.

Rückfall während der Kautionszeit

Obwohl Crumpler schuldig gesprochen wurde, hat er wohl nicht aus seinen Fehlern gelernt: Während er auf Kaution draußen war, wurde er wieder verhaftet, weil er die Auflagen nicht erfüllte. Crumpler sollte das Internet nur für die Arbeit nutzen (er ist Computer-Ingenieur) und sich von Minderjährigen fern halten. Am 5. Januar wurde er aber in Gesellschaft von zwei Minderjährigen in einem Hotel verhaftet. Die Minderjährigen sagten den Polizisten, dass Crumpler für alles bezahlt habe. Sie sagten, Crumpler wusste das sie minderjährig waren und er habe keinen Sex mit ihnen gehabt.

Zusätzlich zu 50 Jahren im Gefängnis wurde Crumpler auferlegt, Geld für eine Organisation die sich für obdachlose Jugendliche zu spenden. Wenn er freigelassen wird, wird er zudem weitere fünf Jahre auf Bewährung sein. Ein Komplize Crumplers schätzt die Zahl der Opfer auf 150 und 175 Jungen in einem Zeitraum von zwei Jahren.