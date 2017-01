Fünf Tote und ein schwerverletzter schwuler Bruder

Ein 26-jähriger Australier hat am vergangenen Freitag erst seinen schwulen Bruder lebensgefährlich verletzt, dann eine brennende Bibel als Waffe benutzt, um mit einem Auto fünf Menschen tot zu fahren. Motiv: Homophobie.

Dimitrious Gargasoulas aus Melbourne, Australien soll einem Bericht des Senders Channel 7 nach wohl unter Drogeneinfluss gestanden haben, als er in der Nacht seinen schwulen Bruder mit einem Messer lebensgefährlich verletzte und dann zu seiner Mutter sagte, er wolle alle Schwulen und Lesben töten. Er verließ nach der Messerattacke das Haus und zündete eine Bibel an, mit der er den Nachbarn bewarf, um dessen Auto stehlen zu können. Anschließend fuhr er in die Innenstadt, seine schwangere Freundin hatte zunächst als Geisel mit dabei. Nachdem er sie dann aber aus dem Wagen entließ und mehrere Stunden von der Polizei verfolgt wurde, raste er in eine Fußgängerzone und brachte fünf Menschen um, darunter ein drei Monate altes Baby. Über 30 Personen wurden verletzt, zwei befinden sich immer noch in einem kritischen Zustand.

Laut Medienberichten war Gargasoulas schon einmal gegen seinen schwulen Bruder gewalttätig geworden und sei von der Droge Chrystal Meth abhängig.