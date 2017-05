40 Jahre HuK

× Erweitern Sabine Kroschel Berliner Dom

1977 wurde sie beim Kirchentag in Berlin gegründet – beim Kirchentag in Berlin 2017 (24. – 28.5.) feiern die Aktivisten der Ökumenischen Arbeitsgruppe Homosexuelle und Kirche (HuK) ihr Jubiläum mit einem Gottesdienst und stellen den Sammelband „Aufgehende Saat“ der Öffentlichkeit vor. 26 Menschen beschreiben darin ihre Erfahrungen mit den Themen von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Trans*-Menschen in den Kirchen.

Markus Gutfleisch, Pressesprecher des Vereins: „Die ersten 15 Jahre waren davon geprägt, in der evangelischen und katholischen Kirche aus der Verstecktheit herauszukommen und das Coming-out von LSBT zu ermöglichen.“

× Erweitern Foto: Ilona Bibel

Dr. Franz Kaern-Biederstedt vom Vorstand des Vereins ergänzt: „Die meisten Landeskirchen haben erkannt, dass Kirche nur mit uns geht. Deshalb haben sie die Segnung und teilweise Traugottesdienste für lesbische und schwule Paare ermöglicht.“

Auch heute ist die Ökumenische Gruppe Anlaufstelle für LGBTIQ* in den Kirchen. Sie engagiert sich seit ihrer Gründung mit eigenständigen Angeboten bei Kirchen- und Katholikentagen, kooperiert mit weiteren Regenbogengruppen in Deutschland und auf europäischer Ebene.

www.huk.org