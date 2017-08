30 Prozent Anstieg bei Hasskriminalität gegen Queers?

Obwohl die explizite Erfassung der Straftaten gegen die sexuelle Identität bzw. Orientierung auch im neuen Gesetz gegen Hasskriminalität wieder nicht erwähnt ist, meldet die offizielle Kriminalitätsstatistik hier einen Anstieg von fast 30 Prozent.

Volker Beck stellte eine diesbezügliche Anfrage an das Innenministerium und wollte wissen, wie viele homo- und transphob motivierte Straf- und Gewalttaten in den ersten sechs Monaten 2017 erfasst wurden. Die Antwort ist in mehrfacher Hinsicht allarmierend, denn die Zahlen sind stark angestiegen. obwohl die Bundesregierung sie gar nicht explizit erfassen lässt. Die Dunkelziffer muss also enorm sein, denn die vorgelegten Zahlen von bundesweit 130 politisch motivierten Straftaten mit der Nennung des Unterthemas „Sexuelle Orientierung“ erscheint im Vergleich zur den alleine in Berlin 2016 gemeldeten 162 Straftaten doch sehr ungenau.

Spahn und Co täuschen

Wenn Politiker wie Jens Spahn (CDU) immer wieder in Interviews über die Ängste und Sorgen von Lesben und Schwulen vor Übergriffen sprechen, ignorieren sie, dass sie selbst sowohl die statistische Erfassung als auch die Gewaltprävention durch den Staat blockiert oder abgeschwächt haben. Der LSVD kommentiert:

„Die jetzige Bundesregierung hat es versäumt, Hasskriminalität und Alltagshomo- und –transphobie anzugehen. Sowohl der verabschiedete Nationale Aktionsplan gegen Rassismus als auch die Reform der Hasskriminalitätsgesetzgebung ignorieren homo- und transphobe Gewalt weitgehend statt effektive Maßnahmen für Prävention, Erfassung und Strafverfolgung auf den Weg zu bringen.“

Beck fordert Zusagen für die nächste Regierung

Im laufenden Wahlkampf ist nach Erreichung der Eheöffnung ein wenig Ruhe um queere Themen eingekehrt. Das sollte sich tunlichst ändern, denn von konservativen Christen und Muslimen bis zu rechtspopulistischen Vereinigungen wie AfD oder „Demo für alle" sorgen immer größere Polarisierungen „unserer" Themen für ein offensichtlich gewaltbereiteres Gesellschaftsklima. Volker Beck: „Die LGBT-Community wurde einfach im Regen stehen gelassen. Hier braucht es nach der Bundestagswahl und dieser Farce einen Neustart.“