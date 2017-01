§175: Rheinland Pfalz stellt Studie vor

Als erstes Bundesland hat Rheinland Pfalz seine Geschichte der Verfolgung Homosexueller unter dem „Schwulenparagrafen" 175 StGB in einer umfassenden Studie aufgearbeitet. Erste Ergebnisse wurden gestern vorgestellt.

× Erweitern Foto: BMH

Nachdem der Landtag 2012 einen Antrag von SPD und Grünen einstimmig annahm, haben das Institut für Zeitgeschichte München – Berlin (IfZ) in Zusammenarbeit mit der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld (BMH) im Auftrag des Familienministeriums umfassende Forschungen aufgenommen. Zwischen 1948 und der ersten Strafrechtsreform 1969 wurden in Rheinland-Pfalz demnach 2.880 Männer und Jugendliche nach den §§ 175 und 175a StGB wegen „widernatürlicher Unzucht“ verurteilt. Die moralischen Vorgaben des „Sittengesetzes“ erlaubte Sexualität ausschließlich in einer lebenslangen und monogamen Ehe und dort nur zur Zeugung von Kindern. Von 1953 bis 1968 ermittelte die Polizei gegen 5.939 Tatverdächtigte. Frauen wurden zwar nicht strafrechtlich verfolgt, doch auch lesbische Liebe war nicht akzeptiert.

×

Christiane Rohleder, Staatssekretärin im Familienministerium, dazu in einer Pressemitteilung:

„Der Bericht ist ein bewegendes und umfassendes Dokument, das ein dunkles Kapitel jüngerer deutscher Geschichte aufgreift. Homosexuellen Menschen wurde damals sehr viel Leid zugefügt. Ich bin froh, dass wir alle heute offener und toleranter zusammenleben. Dennoch gibt es nach wie vor Vorurteile, Ausgrenzung und Benachteiligungen. Wir setzen uns weiter ein für gesellschaftliche Vielfalt und Akzeptanz in Rheinland-Pfalz. Dieser Bericht ist ein wichtiger Baustein dieses Engagements. Wir wollen und müssen auch nachfolgende Generationen dafür sensibilisieren, bereits homophobe und transphobe Tendenzen zu erkennen und ihnen klar entgegen zu treten."

Die beiden Projektleiter Prof. Dr. Michael Schwartz, Historiker im IfZ, und Jörg Litwinschuh, Geschäftsführer der BMH ergänzen:

„Für die Zeitgeschichtsforschung war die Ausgrenzung von Minderheiten in der jungen Bundesrepublik bislang ein kaum berücksichtigtes Thema und ist deshalb eine wichtiges Forschungsfeld über das gesellschaftliche Klima dieser Nachkriegsperiode."

Aus den Ergebnissen der Studie wird bis Ende 2017 eine Wanderausstellung konzipiert.

HIER DEN BERICHT DOWNLOADEN