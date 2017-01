156 LGBT-Politiker senden offenen Brief an Trump

Am vergangenen Freitag haben 156 queere Politiker einen offenen Brief an Donald Trump geschickt, in dem sie ihn darum baten, LGBT-Rechte zu unterstützen.

In dem Brief wurde der zukünftige US-Präsident darum gebeten, "deeskalierend auf die Feindseligkeit und Intoleranz, die von einer kleinen Minderheit seit der Wahlzeit zum Ausdruck gebracht wird", einzuwirken. Es geht konkret um den Anstieg der Hassverbrechen, der seit der Trump-Kampagne beobachtet wurde.

Er wurde zudem darum gebeten, "Einzelpersonen mit integrativen politischen Lösungen zu ernennen, die darauf abzielen, das Leben aller Amerikaner zu verbessern." Aber mit Nominierten wie Jeff Sessions und Ben Carson sieht es nicht wahrscheinlich aus.

Weiter soll Trump, "den früheren Aussagen treu zu bleiben, in denen er versprach, ein Präsident zu sein, der die Rechte aller Amerikaner unterstützt." Trump hat jedoch bereits seine Verpflichtungen gegenüber seinen konservativen Unterstützern aufgegeben, so dass wohl zu erwarten ist, dass er sein Wort gegenüber LGBTs auch nicht einhält.

Unterzeichner des Briefes sind Politiker aller Dienstgrade und verschiedenster Bereiche aus der ganzen Nation, von Bezirksangestellten bis zu Senatoren.

Das Schreiben (im Auszug):

Wir hoffen aufrichtig, dass Sie darauf abzielen, ein Präsident für alle Amerikaner zu sein - einschließlich der LGBT-Amerikaner von jeder Rasse, jeder ethnischer Zugehörigkeit, jedem Geschlecht und jeder Religion. Als Repräsentanten der LGBT-Gemeinschaft werden wir Ihre Verwaltung für Handlungen haftbar machen, die unsere Rechte und Chancen verletzen und jeden ihrer Mitarbeiter, der unsere Gemeinschaft verunglimpft oder ihr schaden zufügt, dafür zur Rechenschaft ziehen.

Aber wir ziehen es vor, mit Ihnen zusammenzuarbeiten, um den unglaublichen Fortschritt in Richtung LGBT-Gleichstellung fortzusetzen - damit Sie mit uns auf der rechten Seite der Geschichte stehen. Wir hoffen, dass Sie die bestehende Rechte LGBTs schützen und sich verpflichten, die LGBT-Gleichberechtigung während ihrer Präsidentschaft zu unterstützen. Wir versprechen, eine starke und anhaltende Stimme für die Gleichberechtigung der LGBTs zu sein.