Ace of Base auf Vinyl

× Erweitern Ace of Base Flowers

Da schlagen Sammlerherzen höher, das 1998er-Album der erfolgreichen Schwedenband erscheint als Doppel-LP.

„Flowers“ schaffte es damals dank Hits wie „Cruel Summer“ (Top 10 USA) und „Life Is a Flower“ (Top 10 UK) auf Platz 3 der Charts und gilt unter Fans als das vielfältigste der Band. Stilistisch wird der Bogen von Europop über Reggae bis hin zu House geschlagen, unsere Anspieltipps sind „Dr. Sun“ und „Always Have, Always Will“.

Besonders gefallen dürfte den Fans, dass das Album mit einer Fülle an Bonustracks erscheint. Die zweite LP erfreut mit u. a. „L'amour“ und „C'est la vie (Always 21)“ – Lieder die damals nicht auf dem Album zu finden waren. Eine schöne Sache – wenn man Popmusik mag. Gut zu wissen: In den USA wurde das Album in „Cruel Summer“ unbenannt und hatte einige andere Lieder im Tracklisting.